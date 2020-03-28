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Erasmus öğrencileri Düzce'de karantinaya alındı

ERASMUS kapsamında yurt dışında öğrenim gören öğrenciler, getirildikleri Düzce'de, yurtta karantinaya alındı.

28.03.2020 13:30 | Son Güncelleme: 28.03.2020 13:31
Erasmus öğrencileri Düzce'de karantinaya alındı

ERASMUS kapsamında yurt dışında öğrenim gören öğrenciler, getirildikleri Düzce 'de, yurtta karantinaya alındı.

Yurt dışında Erasmus kapsamında öğrenim gören 280 öğrenci, dün gece saatlerinde İstanbul Havalimanı'na geldi. Buradaki kontrollerin ardından da öğrenciler, otobüslerle Düzce'ye getirildi. Öğrenciler, koronavirüs tedbirleri kapsamında Konuralp Mahallesi'ndeki Necla Pekolcay Kız Öğrenci Yurdu'na 14 gün sürecek olan karantinaya alındı.Bu arada, okulların tatil olması nedeniyle memleketlerinde olan öğrenciler, aileleriyle birlikte kente gelerek, yurttaki eşyalarını aldı.


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Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul, Erasmus, Düzce, Güncel

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