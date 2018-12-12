Erasmus Öğrencisi Cü Vakfı Okulları Öğrencileriyle Buluştu

12 Aralık 2018 Çarşamba 13:20



12 Aralık 2018 Çarşamba 13:20

Erasmus Programı kapsamında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nde eğitim gören Rus vatandaşı Nikita Zaytsev, Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları öğrencileriyle bir araya geldi. Öğrenciler Rus vatandaşı Nikita ile İngilizce sohbet etmeye çalışarak merak ettiklerini öğrenme fırsatı buldu.Öğrencilere İngilizce konuşma pratiği kazandırmak adına gerçekleştirilen etkinlikle Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları öğrencileriyle bir araya gelen Nikita, öğrencilerle sohbet ederek öğrencilerin sorularını yanıtladı. Erasmus Programı sayesinde dünyanın pek çok yerine gitme imkanı bulunduğunu kaydeden Nikita, öğrencilere İngilizcelerini geliştirmeleri tavsiyesinde bulundu.İngilizce öğretmeni Nazlı Ateş, öğrencilerin yabancı dil öğrenmeleri ve konuşma pratiği kazanmaları adına bu tür etkinlikler düzenlediklerini belirterek,"Erasmus programıyla ülkemize ve şehrimize gelmiş olan Nikita arkadaşımızı okulumuzda misafir ettik. Kendisini sınıflarımızda çocuklarımızla buluşturarak çocuklarımızın İngilizce pratik yapmalarını sağladık. İngilizcenin dünyaya açılan bir kapı olduğunu, İngilizce bilmelerinin her zaman her şekilde gerekli olduğunu görmelerini sağlamaya çalıştık. Misafirimiz de bu konuda bize yardımcı oldu. Çocuklarımızla birlikte güzel bir etkinlik gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.Nikita ise öğrencilerle bir araya gelmenin keyifli olduğunu söyleyerek,"Buraya gelmekten çok mutlu oldum. Öğrencileri çok sevimli ve tatlı buldum. Gösterilen ilgiden dolayı çok memnun kaldım. Öğrenciler merak ettiklerini sordular. Bende cevaplamaya çalıştım. Güzel vakit geçirdik." diye konuştu. - SİVAS