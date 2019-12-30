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Erasmus öğrencisi İspanyol kadına cinsel saldırı soruşturması tamamlandı

Erasmus kapsamında Ankara'ya gelen 22 yaşındaki İspanyol öğrenciye cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla 2 kişi hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

30.12.2019 18:25 | Son Güncelleme: 30.12.2019 18:25 Erasmus öğrencisi İspanyol kadına cinsel saldırı soruşturması tamamlandı
Erasmus kapsamında Ankara'ya gelen 22 yaşındaki İspanyol öğrenciye cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla 2 kişi hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede, şüpheli T.B.'nin "nitelikli cinsel istismar" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 17 yıla kadar, diğer şüpheli H.İ.K.'nin ise aynı suçlardan 12 yıla kadar hapsi istendi.
Öğrenci değişim programı Erasmus kapsamında Ankara'da bir üniversitenin ekonometri bölümünde okuyan A.G.R. isimli İspanyol öğrenci, 2019'un Mayıs ayında gittiği bir barda tanıştığı T.B. ve H.İ.K.'nin içkisine ilaç attıktan sonra kendisine cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Gözaltına alınan şüpheliler, A.G.R. ile kendi rızasıyla birlikte olduklarını iddia etti. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, soruşturmayı yürüten savcı "kovuşturmaya yer olmadığına" karar verdi. Bunun üzerine A.G.R.'nin avukatı, yeniden soruşturma açılması talebiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulundu. Avukatın başvurusunu değerlendiren başsavcılık, savcının değiştirilerek, dosyanın yeni bir savcıya verilmesine karar verdi. Bu kapsamda soruşturmasını tamamlayarak iddianameyi hazırlayan yeni savcı, şüpheli T.B. hakkında "nitelikli cinsel saldırı" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 17 yıla kadar hapis cezası istedi. Savcı, diğer şüpheli H.İ.K.'nin ise aynı suçlardan 12 yıla kadar hapsini talep etti. İddianamenin Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildiği ve mahkemenin dosyaya ilişkin incelemesinin devam ettiği öğrenildi.
(İHA)

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Kaynak: İHA

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