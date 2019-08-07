Haberler» Güncel» Haber

Erasmus Projesi Kapsamında 10 Ülkeden Gelen Gençlik Çalışanları Kayso'yu Ziyaret Etti

Türk Ulusal Ajansı'nın destekleriyle Avrupa Vatandaşlığı ve Kimliği Derneği'nin gerçekleştirdiği "Increasing Youth Employment Opportunities Through Innovative Non Formal Approaches" Erasmus projesi kapsamında çeşitli ülkelerden gelen heyet Kayseri Sanayi Odası'nı (KAYSO) ziyaret etti.

07.08.2019 15:37 Erasmus Projesi Kapsamında 10 Ülkeden Gelen Gençlik Çalışanları Kayso'yu Ziyaret Etti
Türk Ulusal Ajansı'nın destekleriyle Avrupa Vatandaşlığı ve Kimliği Derneği'nin gerçekleştirdiği "Increasing Youth Employment Opportunities Through Innovative Non Formal Approaches" Erasmus projesi kapsamında çeşitli ülkelerden gelen heyet Kayseri Sanayi Odası'nı (KAYSO) ziyaret etti.

İtalya, İspanya, İngiltere, Hollanda, Romanya, Makedonya, Litvanya, Yunanistan, Çek Cumhuriyeti, Bulgaristan'dan gelen 30 gençlik çalışanını Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Nebi Doğan, Kayseri Genç Girişimciler Kurulu(GGK) İcra Kurulu Başkanı Serdar Özkaya, Kayseri GGK Üyeleri Mehmet Akif İlgen, Faruk Sarıalp ve Yener Büyüknalbant karşıladı.

Farklı ülke ve kültürlerden oluşan gençleri Kayseri Sanayi Odası'nda ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını açıklayan KAYSO Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Nebi Doğan, girişimcilik, genç istihdamında iş dünyasının gençlerden beklentileri, iş hayatındaki tecrübelerini ve tavsiyelerini paylaştı.

Kayseri Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Serdar Özkaya ve İcra Komitesi üyeleri girişimcilikle ilgili tecrübelerini ve önerilerini paylaştı. Katılımcıların sorularını cevapladı. - KAYSERİ

Kayseri Sanayi Odası, Kayseri, Erasmus, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:08   Canını kurtaran esnafla kucaklaştı
17:08   Antalya'daki tur minibüsünün devrilmesi
17:08   Kaz Dağları'na yapılacak Altın Madeni için gösterilen tepkiler, dünyada da yaşandı
17:08   Plakadaki sahtecilik trafik kazasıyla ortaya çıktı
17:08   Adana'da kadına darp iddiası
17:07   Kaz Dağları eteklerinde muz yetiştiriyor
17:07   Çavuşoğlu: "Yargı Reformu Stratejisi gibi önemli reformların hayata geçirilmesi önceliğimizdir"