Eray Cömert: "Trabzonspor ofansif anlamda çok iyi"

UEFA Avrupa Ligi C Grubu 2. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak Basel 'in savunma oyuncusu Eray Cömert, bordo-mavili takımın hücumda çok etkili olduğunu söyledi.UEFA Avrupa Ligi C Grubu 2. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak Basel'in savunma oyuncusu Eray Cömert, maçın oynanacağı Medical Park Stadyumu'nda basın toplantısı düzenledi.Eray Cömert, Beşiktaş karşısında Trabzonspor'un galibiyetini izlediğini belirterek, "Hafta sonu Beşiktaş'a karşı iyi bir maç çıkardılar. İyi takımlar, ofansif anlamda çok iyi oyuncuları var. Biz de kazanmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.Kendisinin bir Türk olduğunu ve Türkiye ligini de devamlı takip ettiğini kaydeden Eray Cömert, "Trabzonspor'u derbi maçlarda izliyorum. Trabzonspor iyi takım, çok iyi oyuncuları var. Forvette çok iyi oynuyorlar. Biz kendi oyunumuza bakmamız lazım. Bizim için umarım çok iyi olur" ifadelerini kullandı. - TRABZON