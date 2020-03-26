Erbaa Belediyesi el dezenfekte istasyonları oluşturdu

Erbaa Belediyesi, yeni tip koronavirs (Kovid-19) ile mücadelesi kapsamında, el dezenfekte istasyonları oluşturdu.Belediye tarafından ilçede temizlik ve dezenfekte çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.Belediye tarafından vatandaşların yoğun olarak bulundukları alanlarda el dezenfekte istasyonları kuruldu.Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, yaptığı açıklamada, tedbirler kapsamında şehrin çeşitli noktalarına el dezenfekte istasyonları oluşturduklarını belirterek, "İlk etapta 20 noktada oluşturduğumuz istasyonların sayısını ilerleyen günlerde arttıracağız. Şehrimizin tüm noktalarında gerekli önlemleri almaya devam ediyoruz. Memleketimiz inşallah bu badireyi de bir an önce atlatır, en kısa sürede normal yaşantımıza geri döneriz." dedi.

Kaynak: AA