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Erbaa Belediyesi ilçede Türkçe seferberliği başlattı

Erbaa Belediyesi, Türkçe dilini korumak ve işletme adlarının Türkçe olması amacıyla seferberlik başlattı.

31.01.2020 16:56 | Son Güncelleme: 31.01.2020 17:12Erbaa Belediyesi ilçede Türkçe seferberliği başlattı
Erbaa Belediyesi, Türkçe dilini korumak ve işletme adlarının Türkçe olması amacıyla seferberlik başlattı.
Türkçe seferberlik kapsamında Belediye Meclisi aldığı kararla, ilçedeki tabelalarda Türkçe kelimeler kullanma zorunluluğu getirdi.
Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, gazetecilere yaptığı açıklamada, "İlçemizde yeni açılacak işletmelere belediye meclisimiz tarafından Türkçe isim koyma zorunluluğu getirdik. İşletmelerimizin yabancı kelimeler barındıran tabelalarını Türkçe yapmaları halinde belediye olarak yenileme ruhsat harçlarını almayacağız." dedi.

Erbaa Belediyesi, Güncel

Kaynak: AA

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