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Erbaa'da, 3 ev çıkan yangında zarar gördü

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde, evin odunluğunda çıkan yangın önce çatıya sonra bitişiğindeki 2 eve sıçradı.

04.12.2019 19:07 | Son Güncelleme: 04.12.2019 19:07Erbaa'da, 3 ev çıkan yangında zarar gördü

TOKAT'ın ilçesinde, evin odunluğunda çıkan yangın önce çatıya sonra bitişiğindeki 2 eve sıçradı. ekiplerince 1,5 saatte söndürülen yangında 3 ev de zarar gördü.

Yangın, saat 17.00 sıralarında, Ahmet Yesevi Mahallesi Kirazlık Caddesi'nde, Kadir Ay'a ait 3 katlı evin odunluğunda çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan ve kısa sürede büyüyen yangın, odunluktan çatıya sıçradı. Daha sonra bitişiğindeki Şükrü Ekselli ve Zülfikar Karakaş'a ait evlere de sıçrayan yangında aileler kendilerini dışarı attı. İhbar üzerine bölgeye Erbaa Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Niksar, Taşova, Tanoba, Karayaka belediyeleri ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait itfaiye araçlarının kullanıldığı çalışmada, yangın yaklaşık 1,5 saatte söndürüldü. Yangında 3 evde zarar gördü. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor.



Kadir Ay, İtfaiye, Erbaa, Güncel

Kaynak: DHA

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