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Erbaa'da 41 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde öğrencilerin Yerli Malı Haftası nedeniyle okula getirdiği yiyeceklerden 41 öğrenci zehirlendi. Hastaneye kaldırılan öğrencilerden 37'si taburcu edilirken, 4'ünün tedavisi sürüyor.

18.12.2019 14:04 | Son Güncelleme: 18.12.2019 14:48

Tokat'ın ilçesinde Yerli Malı Haftası sebebiyle okula getirilen yiyecekleri tüketen 41 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedaviye alındı.

Olay, sabah saatlerinde ilçedeki Harun Yüksel Ortaokulu'nda yaşandı. Öğrenciler, okulda Yerli Malı Haftası için evlerden getirdikleri yiyecekleri yedi. Bir süre sonra karın ağrısı ve mide bulantısı yaşayan toplam 41 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesi üzerine öğretmenleri tarafından Erbaa Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

4 ÖĞRENCİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Öğrencilerden 37'si tedavilerinin ardından taburcu edildi. 4 öğrencinin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri çocukların okulda yediği yiyeceklerden incelenmek üzere numune aldı.

Erbaa'da 41 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Yerli Malı, Sabah, Erbaa, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA


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