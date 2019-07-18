Haberler» Güncel» Haber

Erbaa'da bin 400 litre sahte içki ele geçirildi

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda bin 400 litre sahte içki ele geçirildi.

18.07.2019 16:49 Erbaa


TOKAT'ın Erbaa ilçesinde polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda bin 400 litre sahte içki ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İ.A.'nın (52) Mevlana Mahallesi Akay Sokak'taki evinde sahte içki ürettiği ihbarı üzerine dün gece operasyon düzenledi. Polis ekiplerinin evde yaptığı aramada pet şişelere ve damacanalara doldurulmuş halde bin 400 litre sahte içki ele geçirdi. Şüpheli İ.A. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, ele geçirilen malzemelere el konuldu. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

- Tokat
Kaynak: DHA
Tokat, Polis, Erbaa, Güncel

Son Dakika Haberleri
20:28   Rusya'dan Avrupa ülkelerine İran nükleer anlaşması çağrısı
20:27   Güneydoğu Asya'da ulusötesi suçlar artıyor
20:25   Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama'yı kabul etti
20:25   29. Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halk Oyunları Festivali
20:24   Düzce'deki su baskını ve toprak kayması
20:23   Denizli'de cinayet: 1 ölü
20:22   Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı