Haberler» Politika» Haber

Erbaa'da CHP'nin son atanan yönetimi de görevden alındı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde CHP Genel Merkezi tarafından yıl içerisinde atanan son ilçe yönetimi de görevden alındı.

06.09.2019 15:54 Erbaa'da CHP'nin son atanan yönetimi de görevden alındı
Tokat'ın Erbaa ilçesinde CHP Genel Merkezi tarafından yıl içerisinde atanan son ilçe yönetimi de görevden alındı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde yapılan CHP İlçe Kongresi'nde Savaş Uzun ilçe başkanı seçilmiş, CHP Genel Merkezi tarafından gönderilen yazı ile görevlerine seçimden kısa bir süre sonra son verilmişti. Atanan yeni yönetimde Mehmet Hanefi Kalaycı ilçe başkanı olarak görevlendirilmişti. Görevlendirilen yeni yönetimin de görevden alındığına dair yazı CHP Genel Başkan Yardımcıları Oğuz Kaan Salıcı ve Muharrem Erkek imzalarıyla CHP Tokat İl Başkanlığına ulaştı. Yazıda olağanüstü kongre çalışmalarının yapılması için 5 İlçe Geçici Kurulu oluşturulduğu, bu kurula da başkan olarak Hayri Kocaoğlu'nun atandığı belirtildi.

CHP Tüzüğü'nün 25. maddesinin 1. fıkrası uyarınca gizli oyla ve oy birliğiyle alındığı belirtilen bu karar ile yıl içerisinde Erbaa'da önce seçilmiş, sonra da atanmış yönetimler olmak üzere iki yönetim Genel Merkez kararıyla görevden alınmış oldu. - TOKAT

Cumhuriyet Halk Partisi, Savaş Uzun, Tokat, Erbaa, Politika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Haberleri
20:08   Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu Adana'da
19:47   AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş: "CHP'nin HDP'ye baston, koltuk değneği olmaktan vazgeçmesi...
19:44   Süleyman Soylu'dan Suriyeli mülteci açıklaması: Hareketlenmeyi sağladık
19:27   İmamoğlu'ndan 'kaftancıoğlu' açıklaması: karar üzücü ve can sıkıcı
19:14   TBMM Başkanı Şentop ile Bakan Pakdemirli İTÜ'de yerli elektrikli traktör kullandı
19:06   Saadet Partisi 2. Belediye Başkanları Toplantısı
19:05   İçişleri Bakanı Soylu akademisyenlerle bir araya geldi