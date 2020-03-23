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Erbaa'da korona virüs önlemleri

Erbaa Belediyesi ekipleri korona virüsüne karşı ilçesinin genelinde iş yerleri, toplu taşıma araçları, halkın yoğun olarak kullandığı mekanlarda dezenfekte çalışması yaptı.

23.03.2020 16:41 | Son Güncelleme: 23.03.2020 16:41
Erbaa'da korona virüs önlemleri
Erbaa Belediyesi ekipleri korona virüsüne karşı ilçesinin genelinde iş yerleri, toplu taşıma araçları, halkın yoğun olarak kullandığı mekanlarda dezenfekte çalışması yaptı.

Tokat 'ın Erbaa ilçesine korona virüs önlemleri kapsamında Cumhuriyet meydanı, çocuk oyun alanları, parklar, otogar, belediye hizmet binası, Ahmet Yenihan Kongre ve Kültür Merkezi, Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezinde dezenfekte çalışması yapıldı. Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, belediye ekiplerinin dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirterek, "Hemşehrilerimiz müsterih olsun, Erbaa Belediyesi olarak ilçemizin temiz ve sağlıklı olması için çalışmalarımızı daha öncede aralıksız sürdürüyordu. Şimdi ise temizliğin yanı sıra dezenfekte işlemlerine devam ediyoruz. Ekiplerimiz dezenfekte çalışmalarına kamu kurumları ve minibüs durakları gibi alanlarda başladı. Bu çalışmalarımız rutin olarak devam edecek" diye konuştu.

Başkan Karagöl, vatandaşların temizlik ve hijyen kurallarının yanı sıra Sağlık Bakanlığı'nın belirttiği insanlarla olan mesafe, sarılma ve tokalaşma gibi tedbirlerinin uygulanması gerektiğinin altını çizdi. - TOKAT

Kaynak: İHA

Etiketler : Erbaa Belediyesi, Tokat, Erbaa, Güncel

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