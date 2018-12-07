Erbaa'da Koyun-keçi Vebası Karantinası

07 Aralık 2018 Cuma 16:40



07 Aralık 2018 Cuma 16:40

TOKAT'ın Erbaa ilçesindeki hayvan pazarı, Ayan köyünde tespit edilen koyun-keçi vebası (PPR) nedeniyle kapatıldı. Ayrıca bölge karantinaya alındı.Erbaa Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçeye bağlı Ayan köyünde yaptıkları kontrollerde, küçükbaşlardan birinin koyun-keçi vebası taşıdığı şüphesiyle numune aldı. Samsun Veteriner Araştırma Enstitüsü laboratuvarına gönderilen numunede, hayvanda koyun-keçi vebası bulunduğu tespit edildi. Bunun üzerine İlçe Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyonu, 3 kilometre yarıçapı koruma alanı, 10 kilometre yarıçapı ise gözetim bölgesi olarak ilan ederek, hastalık sona erene kadar bütün hayvan giriş çıkışlarını yasakladı. Komisyon, hastalık sona erip karantina tedbirleri kaldırılıncaya kadar ilçedeki hayvan pazarını da kapattı.- Tokat