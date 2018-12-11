Erbaa'da Mesane Tümörünün Çıkarılması Ameliyatı Yapıldı

Erbaa
Devlet Hastanesinde mesane tümörü olan hastanın tüm mesanesi çıkarılarak hasta sağlığına kavuştu.
Yaklaşık bir aydır idrarında pıhtılı kanama şikayeti ile Erbaa Devlet Hastanesine başvuran İzzet Özmert (78) isimli hastaya yapılan tetkiklerde mesane tümörü teşhisi konuldu.
Üroloji doktoru operatör doktor Bülent Çelik
, operatör doktor Koray Kırdağ, genel cerrahi uzmanı operatör doktor Celil Uğurlu
, anestezi uzmanı doktor Süleyman Memiş, ekibinin dahil olduğu 5 saat süren operasyon ile hastanın tüm mesanesi çıkarılarak bağırsaktan idrar rezervuarı oluşturuldu.
Bülent Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede mesane tümörünün yaygın olarak görüldüğünü, erken tanı ve tedavinin çok önemli olduğunu söyledi.
Çelik, "Gelen hastamızda tümör mesanenin dışına çıkmamış ancak mesane kaslarına kadar ilerlemiş, hastalıkla ilgili olarak çok agresif bir cerrahiye ihtiyaç vardı. Bizler de hem hastamızın sağlığına kavuşması, hem de Erbaa Devlet Devlet Hastanesinde bu tür zorlu ameliyatların yapılabildiğini göstermek adına bu ameliyatı gerçekleştirdik, hastamız şu an çok iyi." diye konuştu.
Ameliyatı gerçekleştirilen İzzet Özmert ise "Doktorumuzdan Allah razı olsun, şu an sağlığım çok iyi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.
Bülent Çelik
11 Aralık 2018 Salı 16:43