Erbaa'da Öğrenciler Sokak Hayvanları İçin Kolları Sıvadı

Tokat
'ın Erbaa
ilçesinde özel bir okulun öğrencileri, sokak hayvanlarının daha iyi şartlarda yaşayabilmeleri amacıyla başlattığı Onlar İçin Projesi ile kulübeler yapmaya başladı.
İlçede özel bir lisede eğitim gören öğrenciler, biyoloji öğretmeni Mediha Arslan öncülüğünde sokak hayvanlarının barınabilmeleri ve daha iyi şartlarda yaşayabilmeleri amacıyla Onlar İçin Projesi'ni hayata geçirdi.
Proje kapsamında esnafı ziyaret eden ve sokak hayvanları için destek isteyen öğrenciler, küçük sanayi sitesinde yaptırdıkları kulübeleri öğretmenleri ile boyuyor.
Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sosyal sorumluluk projesi kapsamında sokak hayvanlarının kışı rahat geçirmesini, yağmurdan, kardan, soğuktan etkilenmemelerini istediklerini söyledi.
Proje kapsamında 100 kulübe yapmayı hedeflediklerini belirten Arslan, şunları kaydetti:
"Projemiz için halkımızdan ve esnafımızdan destek istedik. Sağ olsunlar, hiçbiri geri çevirmedi. Hepsi ellerinden geldiği kadar yardım etti, daha sonra kulübelerimiz için işleme başladık. 100 kulübeyi tamamladıktan sonra hem halkın çok etkilenmeyeceği hem de sokak hayvanlarının yoğun olarak bulunduğu bölgelere yerleştireceğiz."
15 Aralık 2018 Cumartesi 12:51