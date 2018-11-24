Erbaa'da Öğretmenler Günü Kutlandı

24 Kasım 2018 Cumartesi 11:58



24 Kasım 2018 Cumartesi 11:58

Tokat'ın Erbaa ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü, düzenlenen törenle kutlandı.Cumhuriyet Meydanı Atatürk Anıtı'nda başlayan çelenk koyma törenine, Erbaa Belediye Başkanı Hüseyin Yıldırım, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bekir Aslan, kurum müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.Erbaa Belediye Kongre ve Kültür Merkezi'nde devam eden 24 Kasım Öğretmenler Günü programı, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı, açılış konuşması, kutlama mesajlarının okunması, şiir okunması, mesleğe yeni giren öğretmenlerin yemin töreni, oratoryo, emekli olan öğretmenlere hizmet şeref belgelerinin verilmesi, koro ve solo türkülerin okunması, ödül töreni ile devam etti.Program, tiyatro gösterimi ile sona erdi.