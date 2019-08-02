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Erbaa'da otomobil devrildi: 4 yaralı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde, otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 2'si çocuk, 4 kişi yaralandı.

02.08.2019 22:21
Erbaa'da otomobil devrildi: 4 yaralı
Tokat'ın Erbaa ilçesinde, otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 2'si çocuk, 4 kişi yaralandı.
Ertuğrul Sevinç (39) yönetimindeki 25 EJ 119 plakalı otomobil D-100 kara yolu Hacıpazarı kavşağında direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki yaklaşık 2 metrelik çukura çarparak devrildi.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan eşi Arzu Yavuz Sevinç ( 37), çocukları Bülent Emin Sevinç (6) ve Halime Ece Sevinç ( 2) yaralandı.
Ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Tokat, Güncel

Kaynak: AA

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