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Erbaa'da sarkıntılık iddiasıyla cinayete 6 gözaltı

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde otomobilinin yanında cesedi bulunan Durmuş Ay (60) cinayetiyle ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

09.02.2020 15:19 | Son Güncelleme: 09.02.2020 15:20Erbaa'da sarkıntılık iddiasıyla cinayete 6 gözaltı

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde otomobilinin yanında cesedi bulunan Durmuş Ay (60) cinayetiyle ilgili 6 kişi gözaltına alındı. Ay'ın cenazesi yapılan otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi.

Olay, Cumartesi günü gece saatlerinde Erek Mahallesi Çayı yakınlarında meydana geldi. Bölgeden geçenler, park halindeki otomobilin yanında yerde hareketsiz yatan kişiyi görüp, polis ve sağlık ekiplerine verdi. Gelen sağlık ekibi, Durmuş Ay olduğu belirlenen kişinin bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi.

Polis ekiplerinin yaptığı teknik ve fiziki takipte T.A. ve eşi A.A. ile A.Ç., H.K., M.A. ve İ.K.'nın olay günü, ilçede tütün satışı yapan Durmuş Ay ile beraber oldukları saptandı. Operasyon düzenleyen ekipler, T.A. ve eşi A.A.'yı Niksar'da, 4 kişiyi ise Erbaa'da yakalayarak gözaltına aldı.

Durmuş Ay'ın olay günü şüphelilerle birlikte Kelkit Çayı kenarında alkol alıp, eğlendiği tespit edildi. İlerleyen saatlerde Durmuş Ay'ın, T.A.'nın eşi A.A.'ya sarkıntılık ettiği, çıkan kavgada T.A.'ın Ay'ı dövüp, bıçakladığı önü sürüldü. 6 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Otopsi işlemleri tamamlanan Durmuş Ay, öğle namazının ardından Yavuz Sultan Selim Camisi'nde kılınan cenaze namazı sonrası Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.



Kelkit, Güncel

Kaynak: DHA

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