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Erbaa'da üniversite öğrencileri için kaynaşma pikniği düzenlendi

Tokat'ın Erbaa ilçesinde Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğrencileri tanışma pikniğinde bir araya geldi.

18.10.2019 16:00Erbaa'da üniversite öğrencileri için kaynaşma pikniği düzenlendi
Tokat'ın Erbaa ilçesinde Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğrencileri tanışma pikniğinde bir araya geldi.
Üniversiteye bağlı Erbaa Meslek Yüksekokulu, Erbaa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Erbaa Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencileri bu yıl 3.'sü düzenlenen geleneksel tanışma pikniğinde buluştu. Park Vadi'de gerçekleşen pikniğe yaklaşık 700 öğrenci ve akademik personel katıldı.
Erbaa Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi İrfan Usta, yeni öğrencilerin ilçede yabancılık çekmemeleri, birbirleriyle tanışma, kaynaşma, birlik, beraberlik ve motivasyonları açısından okul dışında sosyal bir etkinlikte bir araya gelmelerinin çok önemli olduğunu belirtti.
Bu nedenle 3 yıldır düzenli olarak dönem başında piknikte bir araya geldiklerini anlatan Usta, etkinliğin öğrenciler ve personel tarafından olumlu bulunduğunu söyledi.
Usta, katkılarından dolayı Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl ve ekibine de teşekkür etti.

Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat, Erbaa, Güncel

Kaynak: AA

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