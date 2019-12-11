Erbaa'da üniversite öğrencilerine seminer verildi

Tokat
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Erbaa
İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi görevlilerince üniversite öğrencilerine yönelik "Gençlik ve Güvenli Gelecek" semineri düzenlendi.
Erbaa Belediyesi Ahmet Yenihan Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen seminerde 12. sınıf öğrencilerine yönelik sunumlar yapıldı.
Emniyet görevlileri tarafından öğrencilere gençlerin terör örgütlerinin tuzaklarına düşmemeleri, örgütlerin kaynaklarının insan olduğu konularında eğitim verildi.