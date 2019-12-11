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Erbaa'da üniversite öğrencilerine seminer verildi

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi görevlilerince üniversite öğrencilerine yönelik "Gençlik ve Güvenli Gelecek" semineri düzenlendi.

11.12.2019 15:40 | Son Güncelleme: 11.12.2019 15:40Erbaa'da üniversite öğrencilerine seminer verildi
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi görevlilerince üniversite öğrencilerine yönelik "Gençlik ve Güvenli Gelecek" semineri düzenlendi.
Erbaa Belediyesi Ahmet Yenihan Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen seminerde 12. sınıf öğrencilerine yönelik sunumlar yapıldı.
Emniyet görevlileri tarafından öğrencilere gençlerin terör örgütlerinin tuzaklarına düşmemeleri, örgütlerin kaynaklarının insan olduğu konularında eğitim verildi.

Emniyet Müdürlüğü, Tokat, Erbaa, Güncel

Kaynak: AA

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