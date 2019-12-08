Erbaaspor: 2-2

STAT: 7 Eylül

HAKEMLER: Erdem Mertoğlu (xx), Halil Altun (xx), Mehmet Şenkaya (xx)

TURGUTLUSPOR: Fatih (xx) - Necmi (xxx), Hayrullah (xx), Mehmet (x), Yiğit (xx), Samet (x), Emre (xx), Ferhat (x) (Dk. 64 Kadir x), Abdülkadir (x), Mithat (xxx), Onur (xxx) (Dk. 88 Güner)

ERBAASPOR: Taylan (xx) - İsmail Bulut (x), Mehmet Tatlı (x), İsmail Baydil (x) (Dk. 79 Emirhan xx), Ali (x) (Dk. 49 Oğuzhan xxx), Hasan (x) (Dk. 40 Hüseyin xxx), Yağız (xx), Berat (xxx), Mehmet Demirözü (xx), Rıdvan (xx), Mehmet Gül (xx)

GOLLER: Dk. 32 Mithat, Dk. 36 Onur ( Turgutluspor ) - Dk. 80 Hüseyin, Dk. 89 Oğuzhan (Erbaaspor)

SARI KARTLAR: Mithat (Turgutluspor) - İsmail Baydil, Mehmet Gül, Yağız, Berat (Erbaaspor)

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta üst üste 2 galibiyetle üçüncü sıraya tırmanan Turgutluspor, sahasında 2-0 öne geçtiği maçta Erbaaspor ile 2-2 berabere kaldı. 7 Eylül Stadı'ndaki karşılaşmada ev sahibinin gollerini 32'nci dakikada Mithet ile 36'ncı dakikada Onur attı. Erbaaspor'un gollerini ise 80'inci dakikada Hüseyin ve 89'uncu dakikada Oğuzhan kaydetti. Konuk ekip, 85'inci dakikada bir de penaltı atışından yararlanamadı. Bu skorla Turgutluspor, 27 puanla Play-Off barajındaki yerini korudu.

18'incidakikada gelişen Turgutluspor atağında Ferhat'ın ara pasıyla ceza alanına giren Onur'un yerden vuruşunda Abdülkadir dokundu, top yan direğe çarparak auta gitti.

32'nci dakikada Turgutluspor golü buldu. Abdülkadir'in ortasında Onur dokundu, Mithat ceza yayı çizgisi üzerinden gelişine yarım voleyle müthiş vurup topu doksandan ağlarla buluşturdu: 1-0.

36'ncı dakikada fark 2'ye çıktı. Necmi'nin sağ kanattan ceza alanına ortasında Onur güzel bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-0.

İlk yarı bu skorla bitti.

80'inci dakikada konuk ekip umutlandı. İsmail Bulut'un ortasında Hüseyin arka direkte topu kafayla ağlara gönderdi: 2-1.

85'inci dakikada Erbaaspor penaltı kazandı. Turgutluspor ceza alanında Emrullah, Mithat'ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan İsmail Bulut, topu auta gönderdi.

89'uncu dakikada Erbaaspor beraberlik golünü buldu. Turgutluspor savunmasının hatasında topu önünde bulan Rıdvan'ın ara pasında ceza alanına giren Oğuzhan, savunmada Mehmet'in müdahalesine rağmen topu ağlara gönderdi: 2-2.

Karşılaşma 2-2 sonuçlandı.

- Turgutlu