Erbaaspor- Kozan Belediyespor: 0-0

STAT: İlçe
HAKEMLER: Batuhan Bayar (xx), Şafak Nalbantoğlu (xx), Alican Uz (xx)
ERBAASPOR: Nurullah (xx), Hüseyin (xx), Rıdvan (xx), Ziyaeddin (xx), Oğuzhan (xx) (Dk. 81 Ulaş ), Melik (xx) (Dk. 76 Furkan ), Berk (xx), Serkan
(xx), Gökay (xx), Ahmet (x) (Dk. 62 Oğuzhan Baykal x), Mehmet (xx)
KOZAN BELEDİYESPOR: Yunus (xx), İbrahim (xx), Sertaç (xx), Ahmet (xx), Tuncay (xx), Savaş (xx), Muzaffer (xx) (Dk. 79 Fırat Kaplan ), Yasin (xx) (Dk. 87 Fikret ), Volkan (xx) (Dk. 65 Furkan x), Atakan (xx), Kadir (xx)
SARI KARTLAR: Ulaş, Serkan (Erbaaspor) - İbrahim, Fırat (Kozan
Belediyespor) TFF
3'üncü Lig 1'inci Grup'ta 12'inci hafta mücadelesinde Erbaaspor sahasında konuk ettiği Kozan Belediyespor ile 0-0 berabere kaldı.
20'nci dakikada gelişen Erbaaspor atağında ceza sahası dışında topla buluşan Melik'in şutu Kozan Belediyesporlu Sertaç'tan sekip direkten döndü. Dönen top kaleci Yunus'ta kaldı.
49'uncu dakikada gelişen Kozan Beleldiyespor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Tuncay'ın vuruşu kaleci Nurullah'ı aşarak kaleye yöneldi. Berk topu kafayla çizgi üzerinden çıkardı.
52'nci dakikada sağ kanattan korner kullanan Erbaasporlu Oğuzhan'ın ceza sahası içine gönderdiği topa yükselen Berk'in kafa vuruşunu kaleci Yunus kornere çeldi.
71'inci dakikada gelişen Kozan Belediyespor atağında Yasin'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Muzaffer'in şutu kaleci Nurullah'ta kaldı.
Karşılaşma 0-0 sona erdi
- Erbaatokat
Serkan,Kozan
11 Kasım 2018 Pazar 16:21