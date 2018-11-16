Erbaaspor Takım Otobüsü Kaza Yaptı: 1 Ölü, 3 Yaralı

Tokat
'ın Niksar
ilçesinde TFF
3. Lig 1. Grup ekiplerinden Erbaaspor takım otobüsünün iki araçla çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Hasan Ş.'nin kullandığı 60 KF 577 plakalı takım otobüsü, sporcu ve teknik heyeti Sivas Nuri Demirağ
Havalimanına bıraktıktan sonra Tokat-Niksar kara yolu Dönekse mevkisi yakınlarında kontrolden çıkarak karşı şeride geçti.
Otobüs, Ahmet Baştürk
idaresindeki 60 NU 421 plakalı otomobil ve aynı yönde seyir halindeki sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 02 KS 028 plakalı minibüsle çarpıştı.
Kazada otomobilde bulunan Niksar Devlet Hastanesinde görevli Doktor Merve Önel olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan minibüs sürücüsü ile otomobildeki 2 kişi 112 Acil Servis
ekiplerince Niksar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Otobüs şoförü Hasan Ş. gözaltına alındı.
Tokat,Niksar