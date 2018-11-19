Erbaaspor Takım Otobüsünün Kaza Yapması

Tokat
'ın Niksar
ilçesinde TFF
3. Lig 1. Grup ekiplerinden Erbaaspor'un takım otobüsünün iki araçla çarpışması sonucu 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı kazayla ilgili gözaltına alınan otobüs şoförü tutuklandı.
Takım otobüsünün şoförü Hasan Şahin
'in jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Şahin, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Hasan Şahin'in kullandığı 60 KF 577 plakalı takım otobüsü, 16 Kasım'da sporcu ve teknik heyeti Sivas Nuri Demirağ
Havalimanı'na bıraktıktan sonra Tokat-Niksar kara yolu Dönekse mevkisi yakınlarında kontrolden çıkarak karşı şeride geçmiş, Ahmet Baştürk
idaresindeki 60 NU 421 plakalı otomobil ve aynı yönde seyir halindeki sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 02 KS 028 plakalı minibüsle çarpmıştı. Kazada, otomobilde bulunan Niksar Devlet Hastanesi'nde görevli doktor Merve Önel olay yerinde hayatını kaybetmiş, minibüs sürücüsü ile otomobildeki 2 kişi yaralanmıştı.
Otobüs şoförü Şahin, jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.
Tokat,Niksar
19 Kasım 2018 Pazartesi 13:49