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Erbakan'a terfi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

02.08.2019 17:48 Erbakan'a terfi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, YAŞ kararları kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına mensup 13 general ve bir amiral ile 40 albay, 30 Ağustos 2019 tarihinden geçerli olmak üzere bir üst rütbeye yükseltildi.

Tümgeneralliğe terfi edenler listesinde Sivas 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan da yer aldı. - SİVAS

Cumhurbaşkanı, Güncel

Kaynak: İHA

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