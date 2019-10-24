Erbakan'dan Erdoğan'a çağrı: Sigarayla olduğu kadar ekonomik sıkıntılarla da mücadeleye davet ediyorum

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, dumansız araçlar uygulaması kapsamında getirilen sigara yasağı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. "Sigara kanser yapıyor ama, bu ülkede işsizlik, borç batağı, iflaslar, hacizler, geçim derdi de insanımızı depresyona sokuyor ve kanser yapıyor." diyen Erbakan, iktidarı ekonomik sıkıntılarla mücadeleye davet etti.

"SİGARAYLA OLDUĞU KADAR YOKSULLUKLA DA MÜCADELE EDİLMELİ"

Erbakan, yıllarca en iyi okullarda okuduğu halde ve bütün yeterliliklere sahip olduğu halde işsiz kalan, 25-30 yaşında hala anne-babasından harçlık almak zorunda kalan gençlerin de bunalıma girip kanser olduğunu veya intihar ettiğini söyledi. Bu ülkede kanserin sadece sigaradan olmadığını belirten Erbakan, iktidara sigarayla mücadele ettiği kadar, işsizlikle, yoksullukla, geçim sıkıntısı ile, ekonomik problemlerle de mücadele etme çağrısında bulundu.

Devlet, millet ve özel sektör olarak borcumuzun 1 Trilyon Dolara dayandığını belirten Dr. Fatih Erbakan, "Belediyeler, aynı merkezi hükümet gibi, hepsi boğazına kadar borca batmış durumdadır. Daha fazla borçlanabilmek, borcun faizini dahi borçla kapatabilmek için Cumhuriyet tarihinde ilk defa bu hükümet döneminde "Borçlanma Genel Müdürlüğü" kuruldu. İcra-iflas dosyalarının sayısı, 10 senede 8 milyondan 25 milyona fırlamış. Bu ülkede bir ayda 600 bin abonenin elektrikleri elektrik faturasını ödeyemediği için kesilmiş. Genç işsizlik oranı %30'u aşmıştır." ifadelerini kullandı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan

"SİGARA GÜNAH AMA İSRAF, ADALETSİZLİK DAHA BÜYÜK GÜNAH"

İktidarın sigara ile mücadelesini dini sebeplere de dayandırdığını hatırlatan Erbakan; Sigara içmenin günah olduğu kadar devlet malıyla israf yapmak, adam kayırmak,usulsüzlük ve adaletsizlik daha büyük günahtır. Bunlarla ilgili olarak özellikle muhalefetin dillendirdiği iddiaların üzerinin örtülmesi yerine, bizzat hükümet tarafından üzerine gidilmesi, gerçeğin ortaya çıkarılması gereklidir."dedi.

Erbakan sözlerine şöyle devam etti:

İktidar her fırsatta diyor ki; Bu sigara öyle bir merettir ki, adamı kanser yapar. Evet sigara kanser yapıyor ama 30 sene bu devlete bu ülkeye hizmet edip, emekli olunca da otobüs – dolmuş parasını hesap etmek, torununun sünnetine bir çeyrek altın alamamak emeklimizi kanser yapıyor. Bu faiz oranları, bu haksız vergiler, bu acımasız enerji fiyatları, bu döviz kurları, bu mevzuat yüzünden, alım gücünün sıfıra düştüğü piyasa yüzünden, kaç senelik iş yerini kapatmak zorunda kalan esnaf ve iş adamımız da kanser oluyor.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sigara yasağının genişletileceğini belirterek şahsi araçlarda da sigara içmenin ve elektronik sigaraların ülkeye girişinin yasaklanacağını söylemişti. "Sigara haramdır" diyen Erdoğan "Bu melaneti bırakalım, kendi kendimize zarar veriyoruz. Hem kasaya, hem keseye, hem vücuda. Yazıktır, günahtır. Bu israf." demişti.