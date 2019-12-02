Erbakan'ın arkadaşından iddia: Turgut Özal ve Muhsin Yazıcıoğlu gibi onu da öldürdüler

Milli Görüş'ün merhum lideri Necmettin Erbakan'ın arkadaşı Halis Özdemir, İstanbul'un Sesi'ndeki köşesinde, "Necmeddin Erbakan'ın ani vefatının üzerindeki sis perdesi" başlıklı dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

Erbakan'la 40 yıl birlikte yürüdüğünün altını çizen Özdemir, Erbakan'ın ölümü üzerinde sis perdesi olduğunu iddia etti. Özdemir, Erbakan'ın siyonizmin baş düşmanı olduğunu belirtirken, Erbakan için, "Merhum Turgut Özal, merhum Muhsin Yazıcıoğlu nun kaderini mi paylaşmıştı" diye sordu.

"Böyle bir operasyon uluslararası karanlık güçlerin işidir. Yerini, zamanını, eylem usulünü ve kullanacakları metodu, maşayı da karanlık güçler belirler. Erbakan Hoca da 'öldürülen'ler arasına mı katıldı" diyen Özdemir, "Erbakan Hoca hastahaneye yatırılmasından takriben 15 gün önce benim de yanında bulunduğum sırada kemik erimesine bağlı bel fıtığı dışında bir rahatsızlığının olmadığını ifade etmişti" dedi.

"HOCA SAĞLIKLIYDI"

Bazı arkadaşlarının da, "Hocayı sağlıklı gördüklerini, Hocanın öldürülmüş, şehit edilmiş olabileceğini düşündüklerini" aktaran Özdemir, "Ben de Erbakan Hoca'nın, 'aksi ispat edilene kadar, şehit edilmiş olduğuna inanmaktayım.' Aydınlatılması şarttır" dedi.

Halis Özdemir ayrıca, "Necmeddin Erbakan'ı siyaset arenasında istemeyen karanlık güçler, nasıl Merhum Turgut Özal'ı ve Merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nu hayattan kopartıp, siyaset denklemi dışına çıkardılarsa, Merhum Erbakan'ı da aynı gerekçelerle hayattan kopartılıp, siyaset dışına çıkartılmış olma ihtimali gözardı edilmemelidir" diye de ekledi.