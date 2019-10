Erbaş, Afrikalı imam hatip öğrencileriyle sabah namazında buluştu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 3. Afrika Müslüman Dini Liderler Zirvesi kapsamında İstanbul'a gelen heyetler ve Afrikalı imam hatip öğrencileriyle sabah namazında buluştu.Eyüpsultan Camisi'ne gelen Erbaş, zirve katılımcıları ve öğrencilerle sabah namazını kıldı.Namazın ardından konuşan Erbaş, sözlerine Barış Pınarı Harekatı'na katılan güvenlik güçlerine dua ederek başladı.Erbaş, namaza 52 Afrika ülkesinden dini liderler, din işleri bakanları, müftüler ve öğrencilerin katıldığını belirterek, bugün tamamlanması beklenen zirvede, Afrikalı Müslümanların sorunlarının müzakere edildiğini anlattı.Zirvenin çok verimli geçtiğini aktaran Erbaş, "Müslümanlar ne kadar birbirleriyle yakın olurlarsa kalpleri de o kadar yakın oluyor. Uzun yıllar, belki son iki asır boyunca Müslümanları birbirinden uzaklaştırmak için emperyalistler, sömürgeciler, her türlü hile ve desiseyi yapmıştır. Bizi onlara, sanki Müslümanlıktan uzaklaştılar gibi göstermişler, onları bir şekilde birbirlerine düşürmüşler. Ama elhamdülillah bu oyun bu plan bitti. Biz şimdi her vesileyle bir araya gelmeye çalışıyoruz. Ramazan ayında sizlerin Türkiye Diyanet Vakfı'na emanet etmiş olduğunuz yardımları, zekatları 98 ülkeye ulaştırdık." diye konuştu.Erbaş, yine vakıflarına ulaştırılan kurban hisselerini 149 ülkeye ulaştırdıklarını dile getirerek, işte o bereketli çalışmaların sonucunda 52 ülkeden Müslüman kardeşlerinin bugün burada olduğunu aktardı.Bu Müslüman ülkelerden yaklaşık 20 bin öğrencinin Türkiye'de okuduğunu kaydeden Erbaş, sözlerini şöyle sürdürdü:"Sadece Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı olarak, birkaç yılın toplamı 11 bin 600 kadar öğrenciye biz destek oluyoruz. 111 ülkeden 11 bin 600 kadar öğrenci okutuyoruz, ülkelerine gönderiyoruz. Onların her biri ülkemizin gönüllü elçisi oluyor. Gittikleri ülkelerde önemli makamlara geliyorlar. Büyük ülke işte böyle olunuyor. Biz kardeşlik yapıyoruz, muhabbetimizi götürüyoruz. Kervanlarımızı ecdadımız gibi dolu götürüp boş getiriyoruz. Emperyalistler gibi kervanlarımızı boş götürüp dolu getirmiyoruz. İşte bize bu yakışır."Erbaş daha sonra beraberindekilerle Eyüp Sultan Türbesi'ni ziyaret etti.