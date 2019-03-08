Erbaş: Ağzı Ayet Okumaya Yakışmayan Adam Televizyonda Çıkıyor

Kaynak: DHA

DİYARBAKIR'a Dicle Üniversitesi'nde eğitim gören öğrencilerle bir araya gelen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, istismara en açık alanlardan birisinin din olduğunu belirterek, "Televizyonlar kuruluyor, radyolar kuruluyor. Ağzı ayet okumaya yakışmayan adam televizyonda çıkıyor. Yüz binlerce insanı peşinden sürüklüyor, ayeti yanlış okuyor" dedi.Dünden bu yana Diyarbakır'da temaslarını sürdüren Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Dicle Üniversitesi'nde gençlerle bir araya geldi. Üniversitenin Kongre Merkezi'nde gerçekleşen etkinliğe Erbaş'ın yanı sıra Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen ve öğrenciler katıldı. Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlikte Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, gençlere dinin ve dini yaşamanın önemini ayet ve hadislerle anlattı. Erbaş, "İstismara en açık olan alanlardan birisi dindir, birisi tıptır. Bizim alan ne kadar istismar ediliyor biliyoruz. O istismarlar, ne hurafelere yol açıyor, hurafelerden oluşan bir din anlayışına sebep oluyor. Bunu biliyoruz. Televizyonlar kuruluyor, radyolar kuruluyor. Ağzı ayet okumaya yakışmayan adam televizyonda çıkıyor. Yüz binlerce insanı peşinden sürüklüyor, ayeti yanlış okuyor. Gelelim tıp tarafına. Bir ilacın ismini bile telaffuz etmekten aciz nice insanlar, insanları kendi menfaati doğrultusunda hastalığını istismar ediyor" dedi.'BUNLARA BİZ ENGEL OLACAĞIZ'Konuşmasının devamında istismar edilen diğer alanlardan da örnekler veren Erbaş, "Allah muhafaza, bir kanser hastası, 'Denize düşen yılana sarılır' misali yılan gibi adamlara sarılmak zorunda kalıyor. Mühendislerimiz, ufacık bir darbede çöken binalar, o binaların altında kalan insanlar. Bu istismar değil mi? Bunlara biz engel olacağız. Onun için ilmimizi insanlara faydalı olmak için öğreneceğiz. İslam medeniyeti sevgi medeniyetidir. Ne olur birbirimizi sevelim. Düşüncelerimiz farklı olsa da düşüncelerimize saygı gösterelim. Farklı mezhepten olabiliriz, farklı anlayıştan, farklı ırktan, farklı dinden olabiliriz. Yeryüzünde hepimiz Adem'in çocuklarıyız" diye konuştu.Program, plaket ve hediye takdiminin ardından sona erdi.- Diyarbakır