Erbaş: "Almanya'da PKK'lılar camiye saldırarak ne kadar İslam düşmanı olduklarını da göstermiş...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, "Savaş halinde değiliz. Bu harekatı millet olarak bölgeyi tamamen teröristlerden temizlemek için yapıyoruz." dedi.

Erbaş, eşi Seher Erbaş ile Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Topçu'nun baba evine taziye ziyaretinde bulunarak şehidin ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Erbaş, taziye çadırında yaptığı konuşmada, Fırat'ın doğusuna yönelik Barış Pınarı Harekatı'nın yapıldığını ve Türk milletinin bir seferberlik halinde olduğunu söyledi.

Diyanet İşleri Başkanlığınca harekatın başarıya ulaşması için camilerde sabah namazlarında Fetih Suresi okutulduğunu hatırlatan Erbaş, Mehmetçik'e dua ederek harekatın içerisinde yer aldıklarını ve bunun herkesin görevi olduğunu ifade etti.

Erbaş, Türk milletinin birlik içerisinde vatanı teröristler ve hainlerden temizleyeceğini vurgulayarak, "Savaş halinde değiliz. Bu harekatı millet olarak bölgeyi tamamen teröristlerden temizlemek için yapıyoruz. Zaten 30-40 senedir bu çalışmalar devam ediyor. İnşallah sınır ötesinde şanlı ordumuzun gayretiyle, milletimizin büyük desteği ve dualarıyla neticeye ulaşılacaktır. Cenabıhak hepimize yardım etsin." diye konuştu.

"Milletimiz terör belasının üstesinde gelecektir"

Birlik ve beraberlik içinde olunduğu sürece milletin her zaman dipdiri kalacağını bildiren Erbaş, şunları söyledi:

"Şehit kanlarıyla yoğrulmuş bir vatana sahibiz. İnşallah milletimiz birlikte bu terör belasının üstesinden gelecektir. Tabii teröristler her yerde terör faaliyetlerini yapıyor. Ülkemizde yaptıkları gibi işte bugün Almanya'da 300 kişilik bir terör örgütü mensubu, PKK'lılar camiye saldırarak ne kadar hain olduklarını, ne kadar cami ve İslam düşmanı olduklarını da göstermiş oluyor. Biz de diyoruz ki bu millet ayakta olduğu sürece hiçbir zaman bayrağımız inmeyecek, ezanlarımız dinmeyecek, mabetlerimizin, camilerimizin göğsüne namahrem eli değmeyecek. Bunun için mücadele ediyoruz. Nerede olursa olsun, biz onlardan hem vatanımızı hem mabetlerimizi temizlemeye ahdettik ve millet olarak bunun kararlılığı içerisindeyiz."

Şehidin annesi oğlunun "düğün" sözünü anlattı

Ziyarette, Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından dua eden Erbaş, şehidin babası Fevzi Topçu'ya Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye etti.

Erbaş, daha sonra şehidin annesi Müslüme Topçu'nun yanına giderek başsağlığı dileklerini iletti.

Anne Topçu ise şehit oğlu hakkında hiçbir zaman kötü bir söz duymadığını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Oğluma 'Burada yalnız yaşıyoruz, çok kimsemiz yok, sana düğün yapsam bile burasını dolduramıyoruz.' dedim. O da 'Anne ben Ankara'nın çoğunu tanıyorum. Her yeri doldururum, sen yeter ki benden adam iste.' dedi. Oğlumun gerçekten de çok çok tanıyanı varmış. Biz, herkesten memnunuz. Bütün insanlardan Allah razı olsun. Bizi çok gururlandırdınız ve onurlandırdınız."

Ziyarette, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ile Ankara Müftüsü Yusuf Doğan da yer aldı.

