Kaynak: İHA

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Bu yıl vekalet yoluyla kurban kesim bedellerini yurt içi 975 lira, yurt dışında ise 825 lira olarak belirlendi" dedi.Diyanet İşleri Başkanı (DİB) Prof. Dr. Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı ile ortak olarak "Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş" temasıyla düzenlenen "2020 yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu" tanıtım toplantısına katıldı. Burada bir konuşma yapan Erbaş, küresel boyutta bir salgın sebebiyle tün insanlığın zor bir süreçten geçtiğini ifade ederek, "Aynı zamanda bu salgın hastalık insanlığa çok şey öğretti. Rabbimiz buyuruyor ya, 'Siz bilemezsiniz, Allah bilir' bizim bilemediğimiz pek çok dersin, ibretin arka planda yattığını fark etmeliyiz, tezekkür etmeliyiz. İnşallah bu sürecin bütün insanlık için ders almaya, ibret almaya vesile olmasını nasip eder. Bu süreçte, yaşadığımız dünyanın bizim için emanet olduğu gerçeğini yakından idrak etmeyi de Rabbimiz bütün insanlığa nasip eder. En büyük imkanımızın muhtacı, yoksulu, yaşlıyı gözetmek, yardımlaşmak ve paylaşmak olduğunu fark etmiş durumdayız. En büyük zenginliğimizin birbirimizi sahiplenmek olduğunu daha iyi anlama noktasına gelmiş durumdayız" diye konuştu.Özellikle yaşanılan salgın nedeniyle dünyanın yoksul ve muhtaç bölgelerinin çok daha zor şartlara mahkum olduğunu, yardıma daha çok muhtaç hale geldiğini gördüklerini anlatan Erbaş, "Bu sene kurban organizasyonu daha önemli hale gelmiştir. Vekaletle Kurban Organizasyonun ne kadar önemli olduğu bir kez daha anlaşılmış oldu. Ayrıca Afrika 'dan Asya'ya, Uzak Doğu'dan Güney Amerika'ya; adını bile duymadığımız ülkelerde, hiç görmediğimiz ve tanımadığımız insanlara uzanan bu iyilik organizasyonu, yüce dinimiz İslam'ın evrensel hakikatlerinin ve Müslüman kimliğinin dünyaya tanıtılması bakımından da büyük bir önem taşımaktadır. Nitekim kesilen kurbanlarla yeşeren toprakların, nice hidayet öykülerine şahit olduğunu hepimiz biliyoruz. Kurban organizasyondan dönen gönüllülerimizi ve görevlilerimizi şurada dinlediğimizde her zaman gözlerimiz yaşarıyor ve o hikayeler bizim bu konuya daha çok önem vermemiz gerektiğini ortaya koyuyor" şeklinde konuştu.İnsanlığın pek çok sorun ve sıkıntılarla karşı karşıya kaldığı günümüzde, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı'nın dünyanın ihtiyaç duyulan her yerine, dil, din, ırk, mezhep, meşrep, farkı gözetmeksizin yardım elini uzattığını belirten Erbaş, şunları kaydetti:"Sosyal yardımlardan eğitime, camilerin inşasından gönüllerin ihyasına kadar birçok alanda iyilik çalışmaları yapmaktadır. Başta ülkemizdeki ihtiyaç sahibi kardeşlerimiz olmak üzere dünyada Müslüman azınlıkların, savaşlara, işgallere, afetlere maruz kalanların, yoksulların, kimsesizlerin, çaresizlerin umudu ve sevinci olmaktadır Başkanlığımız ve vakfımız. Diyanet İşleri Başkanlığımızın Türkiye Diyanet Vakfımız ile beraber yaptığı en önemli hizmetlerden biri de 1993 yılından beri gerçekleştirdiği vekaletle kurban kesim organizasyonudur. Türkiye Diyanet Vakfı, 45 yıllık tecrübesi, deneyimli kadrosu, üstlendiği sorumluğun bilinci ve hizmet anlayışıyla faaliyet gösterdiği diğer alanlarda olduğu gibi vekaletle kurban kesimi konusunda da bir örneklik teşkil etmektedir. Bu manada Vakfımız; milletimizin kurban vekaletlerini, emanet bilinciyle ve büyük bir hassasiyetle yürütmekte, tam bir titizlik ve şeffaflıkla, 'dinimizin esaslara uygun olarak, güven ve emanete riayet' şiarıyla yerine getirmektedir" aktarımında bulundu.Kurbanların, vekalet sahiplerinin isimlerinin tek tek okunarak bizzat Diyanet İşleri Başkanlığında görev yapan hocalar, vakfın görevli ve gönüllüleri nezaretinde kesildiğini söyleyen Erbaş, şunları kaydetti:"Her aşamasını büyük bir hassasiyetle takip ettiğimiz ve İslami usullere uygun olarak kestiğimiz kurbanları, yurt içinde ihtiyaç sahiplerine, sığınmacılara, muhacir, mülteci kardeşlerimize Kur'an kurslarımıza ve öğrenci yurtlarımıza yani yurt içinde nerede bir ihtiyaç sahibi varsa öncelikle onlara ulaşmak; yurt dışında ise öncelikle açlık, yoksulluk ve savaşların yoğun olduğu Afrika'dan başlamak üzere Orta Asya'dan Balkanlar'a, Kafkasya'dan Uzak Doğu ve Latin Amerika'ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada mazlum kardeşlerimize ve muhtaç insanlara ulaştırmaktadır. İşte burada yedi kıtayı temsilen kardeşlerimizin önlerinde bulunan o kıtalardan ülkelerin isimlerinin yazılı olduğu gibi yeryüzüne iyilik elimizi ulaştırmaya çalışıyoruz. Bu bizim görevimizdir. Müslümanın görevi, yeryüzünün neresinde bir muhtaç, mazlum varsa oraya ulaşmaya çalışmaktır. Sadece kendi mahallesine, kendi iline, ilçesine değil. Cenab-ı Hakk'ın bütün insanlık için gönderdiği infak ayetlerine baktığınızda bunu görürüsünüz. Kur'an'ın evrenselliği, İslam'ın evrenselliği bunu gerektirmektedir. Bu sene de Kurban Bayramı'nda ülkemizdeki ihtiyaç sahiplerine ve bütün dünyadaki mazlum, mağdur ve muhtaçlara bayram sevincini ve milletimizin iyilik elini taşıyacağız. Daha çok mazlum ve muhtaç insanın yüzünü güldürmek ve bir nebze de olsa onların da bayramı yaşamalarına katkıda bulunmak için 'Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş' temasıyla daha büyük bir heyecan ve özveri ile gayret edeceğiz.""Korona virüs tedbirleri kapsamında kesim ve dağıtım gerçekleştirilecek ülke sayısı ile ülkelere gönderilecek gönüllü sayısında azalma var"Bu yıl korona virüs tedbirleri kapsamında kurban kesim ve dağıtım gerçekleştirilecek ülke sayısı ve ülkelere gönderilecek gönüllü sayısında azalma olduğunu bildiren Erbaş, yurt dışında 100'e yakın ülkede müşavir, ateşe, din görevlileri ve koordinatörler ile ilgili ülkelerdeki dini idareler ve yerel paydaşların destekleriyle güvenli bir şekilde vatandaşların kurbanını keserek ihtiyaç sahiplerine ulaştıracaklarını belirtti."Vakfımıza emanet edilen kurban vekaletlerinde her yıl düzenli bir artış olmaktadır"2019 yılında Türkiye Diyanet Vakfı'na (TDV) emanet edilen 453 bin 560 hisse kurbanın yurt içinde il ve ilçeler olmak üzere 424 kesim noktasında, yurt dışında 149 ülkenin 423 bölgesinde bizzat görevli ve gönüllülerin nezaretinde kesildiğini ve ihtiyaç sahiplerine dağıtıldığını aktaran Erbaş, "Geçen yıl vekaleten kesilen kurbanların bir bölümü ülkemizde, bir bölümü de yurt dışında açlık, yoksulluk ve iç çatışmaların yoğun olarak yaşandığı Afrika ülkeleri, Balkanlar, Türk Cumhuriyetleri, Kafkasya ve diğer bölgelerde de Türkiye Diyanet Vakfı tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmıştır. Vakfımıza emanet edilen kurban vekaletlerinde her yıl düzenli bir artış olmaktadır. Bu durum her geçen gün milletimizin, TDV'ye olan güveninin de ne kadar arttığını ortaya koymaktadır" ifadelerini kullandı."Yurt içinde ve yurt dışında 20 milyonu aşkın insanımıza, halkımızın iyilik elini ulaştırmayı hedefliyoruz"Erbaş, hisselerin yurt içi ile yurt dışında belirlenen ülke ve bölgelerde mazlum ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını kaydetti.Milletin destek ve teveccühleriyle, bir önceki yıl alınan bağış rakamlarının üzerine çıkma umutlarının olduğunu ifade eden Erbaş, "Yurt içinde ve yurt dışında 20 milyonu aşkın mazlum, mağdur, muhtaç ve sığınmacı insanlarımıza halkımızın iyilik elini ulaştırmayı hedefliyoruz. Bunun için görevli ve gönüllülerimiz başta olmak üzere, bağış aşamasından kesilen kurbanların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasına kadar ki süreçte; ülkemizdeki ve yurt dışındaki hocalarımız, gönüllülerimiz ve yardımcı kuruluşlardaki çalışanlarla birlikte bu yılki kurban organizasyonumuzu gerçekleştireceğiz" dedi."Bu yıl vekalet yoluyla kurban kesim bedellerini yurt içi 975 lira, yurt dışında ise 825 lira olarak belirlendi"Türkiye Diyanet Vakfı olarak bu yıl vekalet yoluyla kurban kesim bedellerini yurt içi 975 lira, yurt dışı 825 lira olarak belirlediklerini açıklayan Erbaş, "Vatandaşlarımız, www.tdv.org ve bagis.tdv.org adreslerinden online bağış yapabilmenin yanı sıra Android ve Apple store mağazalarından indirilebilen mobil bağış uygulamamızdan kurban vekaletlerini verebilecekleri gibi, il ve ilçe müftülükleri, TDV şubeleri, din görevlileri, tüm PTT şubeleri ve anlaşmalı bankalar aracılığıyla da Türkiye Diyanet Vakfı kurban programına katılım sağlayabilirler. Vatandaşlarımız, '0 312 416 90 00' numaralı telefondan arayarak kurban vekaleti hakkında detaylı bilgi alabilir. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız da din hizmetleri müşavirlikleri ve ataşelikler ile o ülkelerdeki cami dernekleri ve din görevlisi hocalarımız vasıtasıyla kurban bağışlarını güvenle yapabilirler. Bu vesileyle, kurbanlarını, bağışlarını ve dualarını yeryüzündeki mazlum ve muhtaçlarla paylaşan vatandaşlarımıza en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Yaptığımız iyiliklerin, aziz vatanımızda birlik ve bütünlüğümüzün, samimiyet ve kardeşliğimizin güçlenmesine vesile olmasını, yeryüzünde iyilik elimizin ulaştığı her noktaya barış, esenlik ve merhamet taşımasını yüce Rabbimizden niyaz ediyorum". - ANKARA