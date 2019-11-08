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Erbaş Büyük Çamlıca Camisi'nde hutbe irat etti

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Cehaletin ve zulmün esir aldığı, merhametin, erdemin, hikmetin kaybolduğu karanlık bir dönem, Peygamber Efendimizin gelişi ve kutlu mücadelesiyle, ilmin, adaletin, merhametin aydınlığında asr-ı saadete dönüşmüştür.

08.11.2019 16:40 | Son Güncelleme: 08.11.2019 16:46
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Cehaletin ve zulmün esir aldığı, merhametin, erdemin, hikmetin kaybolduğu karanlık bir dönem, Peygamber Efendimizin gelişi ve kutlu mücadelesiyle, ilmin, adaletin, merhametin aydınlığında asr-ı saadete dönüşmüştür." dedi.
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Büyük Camisi'nde cuma hutbesini irat etti.
Cumanın müminlerin bayramı olduğunu vurgulayan Erbaş, bu gecenin de insanlığa İslam'ı tebliğ eden, hakkı, hakikati öğreten Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifinin yıl dönümü Mevlid-i Nebi gecesi olduğunu söyledi.
Hazreti Muhammed'in insanlığı huzura ve kurtuluşa çağıran bir davetçi, hatadan ve isyandan uzaklaştıran bir uyarıcı olduğunu belirten Erbaş, şöyle konuştu:
"Sevgili peygamberimiz, 'Bir mümin neye inanır? Bir Müslüman nasıl yaşar?' sorusunun en mükemmel ve canlı cevabıydı. Muhabbet, şefkat, vefa, cesaret ve feraset gibi erdemler onun şahsında adeta ete kemiğe bürünmüştü. Zayıflar, güçsüzler, mağdur edilenler onunla yeniden insan olmanın saygınlığını kazanmıştı. Cehaletin ve zulmün esir aldığı, merhametin, erdemin, hikmetin kaybolduğu karanlık bir dönem, Peygamber Efendimizin gelişi ve kutlu mücadelesiyle, ilmin, adaletin, merhametin aydınlığında asr-ı saadete dönüşmüştür. Cahiliye girdabında yolunu ve değerlerini kaybeden insanlar, onun yolundan giderek, kardeşliğin, erdemin, ahde vefanın, güzel ahlakın ve bütün iyi davranışların en güzel örnekleri olmuşlardır."
- "Sevgili Peygamberimizi daha iyi anlayalım"
Erbaş, Hazreti Muhammed'in bütün insanların Allah katında eşit olduğuna ve üstünlüğün ancak takvada olduğuna işaret ettiğini, aynı zamanda davranışlarıyla ümmetine tevazuyu öğrettiğini kaydetti.
Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed'in her haliyle örnek olduğunu ve bu yönde ayetler bulunduğunu dile getiren Erbaş, şöyle devam etti:
"Sevgili Peygamberimizi daha iyi tanıyalım, anlayalım ve onun aziz sünnet-i seniyyesinin hayatımızda belirleyici bir rol üstlenmesini sağlayalım. Düşünce dünyamıza onun zihniyeti ile yön verelim ve gönüllerimizi onun ahlakıyla arındıralım. Peygamberimizin asla taviz vermediği ilkeleri biz de hayatımızın her alanında koruyalım. Unutmayalım ki Resul-i Ekrem'i örnek aldığımız ölçüde imanımız, insanlığımız ve toplumumuz özlediği güzel günlere kavuşacaktır. İşte o zaman Peygamber Efendimizin mevlidi, hepimizin dünyasında gerçek anlamda yeniden doğuş olacaktır."
Her yıl olduğu gibi bu yıl da Mevlit gecesini takip eden haftanın Mevlid-i Nebi Haftası olarak idrak edileceğini ifade eden Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu yıl, Mevlid-i Nebi Haftası temasını "Peygamberimiz ve Aile" olarak belirlediğini kaydetti.
Bu temayı belirlemelerinin nedenlerini açıklayan Erbaş, "Zira bencilliğin ve çıkar ilişkilerinin girdabında huzurun kaybedildiği, sevginin maddi kaygılar içerisinde hapsedildiği dünyamızda en çok aile değerlerimiz zarar görmektedir. Dolayısıyla ailenin kurulması, korunması ve sağlıklı bir şekilde geleceğe taşınması hepimizin sorumluluğudur. Her konuda olduğu gibi aile konusunda da en güzel örneğimiz Allah Resulü'dür. Mevlid-i Nebi Haftası boyunca gerçekleştirilecek etkinliklerle Sevgili Peygamberimizin hane-i saadetindeki sevgi, şefkat, güven, huzur ve istişare ortamı toplumumuzla paylaşılacak, günümüzde aile kurumunun yaşadığı sorunlara Kur'an ve sünnet ışığında çözümler getirilmeye çalışılacaktır." diye konuştu.
Erbaş, namaz öncesi bir grup öğrencinin hafızlık icazet merasimine de katılarak kısa bir konuşma yaptı.
Erbaş Büyük Çamlıca Camisi'nde hutbe irat etti

Diyanet İşleri Başkanlığı, Çamlıca, Güncel

Kaynak: AA


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