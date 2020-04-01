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Erbaş: "Esnaf, SGK ve BAĞ-KUR primlerinin silinmesini istiyor"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, ülkemizin zor günler geçirdiğini, bu günlerin Türk ulusu olarak daha da birbirimize bağladığını ve bu gücünde bu salgını yeneceğini söyledi.

01.04.2020 15:05 | Son Güncelleme: 01.04.2020 15:05
Erbaş:
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, ülkemizin zor günler geçirdiğini, bu günlerin Türk ulusu olarak daha da birbirimize bağladığını ve bu gücünde bu salgını yeneceğini söyledi.

Kütahya ve ilçelerinde hatırlarını, sıkıntılarını sormak için yüzlerce esnafı telefon ile aradığını ifade eden Milletvekili Erba, "İş yerleri virüs nedeniyle kapalı olan esnaflarımız zor durumdalar. Virüs salgını geçene kadar SSK ve BAĞ-KUR primlerinin devlet tarafından karşılanmasını istiyorlar"dedi.

Virüs salgını nedeniyle zor günler geçiren esnafların taleplerini kısa sürede meclise taşıyacağını belirten Erba, "Ülke ekonomisinin bel kemiği olan esnaflarımız, iş yerleri kapalı olduğu için çok zor günler geçirmektedir. Açık olan esnaf ise maliyetini bile zor karşılayabilmektedir. Esnaf kardeşlerimizin taleplerini en kısa sürede meclis gündemine getireceğim. Devletimiz muhakkak bu konuya da bir çözüm bulacaktır. Esnaflarımız karamsarlığa kapılmasın. Güzel günler çok yakında, birlik olarak hep birlikte bu kötü günleri aşacağız" diye konuştu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Milletvekili, Kütahya, Güncel
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