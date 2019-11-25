Haberler » Güncel » Erbaş: Kadına şiddetin İslam'da dayanak bulması mümkün değil - Haber

Erbaş: Kadına şiddetin İslam'da dayanak bulması mümkün değil

DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Kadına şiddeti reva gören bir düşüncenin, İslam ahlakından ve tefekküründen kendisine dayanak bulması mümkün değildir" dedi.

25.11.2019 10:35 | Son Güncelleme: 25.11.2019 10:35Erbaş: Kadına şiddetin İslam'da dayanak bulması mümkün değil

DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Kadına şiddeti reva gören bir düşüncenin, İslam ahlakından ve tefekküründen kendisine dayanak bulması mümkün değildir" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı. Erbaş, kadına yönelik şiddeti İslam ahlakı ile bağdaştırmanın mümkün olmadığını belirtirken, şiddete karşı mücadelenin toplumun her ferdinin sorumluluğu olduğunu vurguladı. Erbaş, mesajında şunları kaydetti: "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde yapılacak etkinliklerin, bizlere mutedil bir bakış kazandırmasını ve insanımızı, şiddetin ancak merhametle, hiddetin de muhabbetle bertaraf edileceği bilincine ulaştırmasını ümit ediyorum. Kadına şiddeti reva gören bir düşüncenin, İslam ahlakından ve tefekküründen kendisine dayanak bulması mümkün değildir. Böyle ilkel bir düşünceye karşı kararlı bir şekilde mücadele etmek ise toplumun her ferdinin insani sorumluluğudur. Ülkemizde ve tüm dünyada, çocukların ve kadınların her türlü ihmal ve istismardan uzak, huzurlu günlere kavuşmasını, şefkat ve merhamete dayanan adalet anlayışının hayatımıza egemen olmasını temenni ediyorum."



Diyanet İşleri Başkanlığı, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:22 İndirim günlerinde güvenli online alışveriş yapmanın 7 yolu
11:21 Bursa yolda kalan otomobil sürücüsüne, zabıta yardım etti
11:20 Akçakale sınır kapısında hazırlıklar tamamlandı; insani yardım araçları geçiş...
11:20 Suşehri'nde hafif ticari araç devrildi: 1 yaralı
11:15 Zeytinköylü gençler bilardo öğreniyor
11:13 Son dakika: Muharrem İnce'den CHP yönetimine çağrı: Bana iftira atanı bulup cezalandırmalıdır
11:03 Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, oğlunun haberini yapan gazetecileri gözaltına aldırdı
11:03 Chivas file bekçisi Jose Rodriguez'den kaleden kaleye gol
10:30 "Erdoğan'la görüşen CHP'li" iddiasının sahibi Rahmi Turan, topu Kılıçdaroğlu'na attı
10:21 Cem Yılmaz'dan "Abi espri yap da gülelim" diyen hayranına beklenmedik tepki!
09:53 Tolga Çevik'in eşofmanla sahneye çıkan seyirciyi kovması sosyal medyada olay oldu
09:38 "Birader öğretmen misin?" diyerek öğretmeni azarlayan Vali açıklama yaptı: Kızdığım kişi öğretmen değil, muhabir
09:35 Mimar Sinan'ın yaptığı 437 yıllık hamam, 2,5 milyon dolara satılıyor
25.11.2019 11:23:53