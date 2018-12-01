Erbaş: "Kudüs Sadece Filistinlilerin Değil Tüm Müslümanların Meselesidir"

- Diyanet İşleri
Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş
'ın Ayetullah Muhsin Kumi ile bir araya gelmesiDiyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın açıklamaları Uzmanlar Meclisi Üyesi Ayetullah Muhsin Kumi'nin açıklamaları Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Mescid-i Aksa
'nın ve Kudüs
davasının, sadece Filistinlilerin ya da Arapların değil, bütün Müslümanların ortak meselesi olduğunu belirtti.
Bölgesel ziyaretleri kapsamında İran
'da bulunan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, İran lideri Ali Hamaney
'in Uluslararası İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Uzmanlar Meclisi Üyesi Ayetullah Muhsin Kumi ve Hamaney'in Hac
İşleri Temsilcisi Gazi Asker ile görüştü.
Kumi ile görüşmesinde dost ve kardeş iki ülke Türkiye
ve İran'ın İslam ümmeti için yapması gereken iş ve hizmetlerin arasında, Kudüs meselesinin başta geldiğini dile getiren Erbaş, Kudüs bilincinin canlı tutulması için Türkiye'de pek çok programın düzenlendiğini belirtti.
"Kudüs, bütün Müslümanların ortak meselesidir" ABD
'nin Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını açıkladığı zaman, Diyanet İşleri Başkanlığının ocak ayı içerisinde uluslararası bir toplantı yaptığını hatırlatan Erbaş, bu toplantıya 25 ülkeden 100'ün üzerinde katılımcının da iştirak ettiğini aktardı.
Erbaş, toplantı sonunda hazırlanan 22 maddelik sonuç bildirgesiyle "Kudüs'ün Müslümanların ebedi başkenti" olduğunu yüksek sesle dile getirdiklerini ifade etti.
Başkanlık ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) olarak Gazze
'de 2009 savaşında yıkılan camilerin yeniden inşasından, üniversite öğrencilerinin burslarını karşılamaya kadar pek çok alanda Filistinlilere destek olmaya çalıştıklarını vurgulayan Erbaş, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Mescid-i Aksa ve Kudüs davası, sadece Filistinlilerin ya da Arapların değil, bütün Müslümanların ortak meselesidir. Açıkça ifade etmek isterim ki İslam dünyasının iki güçlü ve önemli ülkesi Türkiye ve İran'ın alimlerine düşen Mescid-i Aksa'ya ve Kudüs davasına daha güçlü sahip çıkmaktır."
İran,Diyanet İşleri Başkanlığı,Kudüs
01 Aralık 2018 Cumartesi 19:07