Erbaş: Kur'an kurslarımız iki hafta süreyle tatil edilmiştir
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Kur'an kurslarımız iki hafta süreyle tatil edilmiştir.
13.03.2020 15:37 | Son Güncelleme: 13.03.2020 15:37
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Kur'an kurslarımız iki hafta süreyle tatil edilmiştir." dedi.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Diyanet İşleri Başkanlığı, Ekonomi
Manşet
Haberler
Ekonomi
İran Devrim Muhafızları komutanlarından Şabani, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Ekonomi
TEB konut kredisi faizini yüzde 0,97'ye düşürdü
Ekonomi
Koronavirüsün etkisini yitirdiği Çin'de maskeler çıkartılmaya başlandı
Ekonomi
Son Dakika: Benzine 51 kuruş indirim geldi
Ekonomi
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Eyüpoğlu: Sigara içenlerde koronavirüs riski daha yüksek
Ekonomi
Cuma namazında koronavirüs hutbesi: Bu virüs Allah'tan gelen bir nimet