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Erbaş: Kur'an kurslarımız iki hafta süreyle tatil edilmiştir

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Kur'an kurslarımız iki hafta süreyle tatil edilmiştir.

13.03.2020 15:37 | Son Güncelleme: 13.03.2020 15:37
Erbaş: Kur'an kurslarımız iki hafta süreyle tatil edilmiştir
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Kur'an kurslarımız iki hafta süreyle tatil edilmiştir." dedi.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Diyanet İşleri Başkanlığı, Ekonomi

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