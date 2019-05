Kaynak: İHA

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Muhtacın yardım almaya ihtiyacı olduğu gibi, imkanı olanın, zenginin de yardım etmeye ihtiyacı var. Çünkü yardımlaşmak hepimize iyi gelecek. Hepimize iyilik getirecektir" dedi.Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Basın Mensupları İftar Programı düzenlendi. Programa, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da katıldı.Oruçların açılmasının ardından programda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Kutlu bir iklimin son günlerindeyiz. İnşallah önümüzdeki cumayı cumartesiye bağlayan gece Kur'an-ı Kerim'in inmeye başladığı Kadir Gecesini idrak edeceğiz" dedi.Erbaş, sözlerini şöyle sürdürdü:"Ramazanı en iyi tarif eden ifade onun bir mektep oluşudur. Ramazan ayı, bir mekteptir, bir okuldur. Dolayısıyla Ramazan ayı kendimizle, Rabbimizle, toplumla, tabiatla ilişkilerimizi, gaye, kulluk ve sorumluluk ekseninde yeniden ele alarak gözden geçirdiğimiz, on bir ayın sultanı mübarek bir aydır" dedi.Erbaş, "Ramazan mektebi bizi Kur'an ile eğitir. Kuran ile aydınlanan benlikler her türlü bencillikten kurtulur. Kur'an ile buluşan zihinler her türlü yanlıştan uzaklaşır, arınır. Kur'an ile yaşanan hayatlar huzura kavuşur. Son günlerine yaklaştığımız Ramazan mektebinin bizlere öğrettiği değerlerden ve getirdiği güzelliklerden hakkıyla istifade ederek bu alanda milletimize rehberlik etmenin gayreti içerisindeyiz" şeklinde konuştu.Erbaş, genel olarak lüzumsuz tartışmalardan uzak, sükunet ve sekinet ile bir Ramazan yaşanıyor olmasından duyduğu memnuniyeti de ifade etti."Ramazan ayını özellikle irşat için önemli bir fırsat olarak görüyoruz"Erbaş, sözlerine şöyle devam etti:"Diyanet İşleri Başkanlığı olarak her Ramazan ayını özellikle irşat için önemli bir fırsat olarak görüyoruz. Zihinlerin daha dingin, kalplerin daha hassas olduğu bir dönemi yaşadık. Bilgi-hikmet, ilim-irfan ile daha çok hemhal olduğumuz bir irşat dönemi olsun istedik, bunun için gayret ettik. Elhamdülillah millet olarak bunda da muvaffak olduğumuzu özellikle ifade etmek istiyorum. Bunun için camilerimiz başta olmak üzere yazılı ve görsel medya organlarında sahih bilgi ile toplumu aydınlatma konusunda daha yoğun ve etkin çalışmalar yapıyoruz. Bu manada 81 ilimize Başkanlığımız üst düzey yetkililerinden oluşan özel irşat ekipleri gönderdik. Camilerimizde, cami dışı alanlarda, medya organlarında irşat programları gerçekleştirmeye çalıştık. Kamu kurumlarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla, okullarımızla irşada yönelik etkinlikler yaptık."Erbaş, her konuda doğru bilgi ve haber yapma mükellefiyetinin herkes için vazgeçilmez bir sorumluluk olduğunu belirterek, "Ancak, özellikle milletimizin en sağlam ortak zemini ve kardeşlik harcı olan İslam söz konusu olunca medyanın hem işlevi hem de hassasiyetleri daha önemli hale gelmektedir. Bunun için biz medya mensuplarımızı oldukça önemsiyoruz ve onlarla sürekli irtibat ve diyalog içinde olmak istiyoruz. Buradan bütün medya mensuplarımıza, Başkanlığımızın faaliyetleri ve yüce dinimiz İslam ile ilgili her konuda her zaman bize ulaşabileceklerini ve bilgi alabileceklerini özellikle vurgulamak istiyorum. Açıkça ifade etmeliyim ki; bu konuda bizi en fazla üzen şey, milletimizin, İslam'ın değerleriyle asırlarca insanlığa rehberlik ettiği bu coğrafyada, zaman zaman maalesef hakikatin, bir taraftan cehalete diğer yandan popülizme kurban edilmesidir. Gündelik tartışmalara, dünyevi menfaatlere, kişisel beklentilere alet edilmesidir" ifadesini kullandı.Diyanet İşleri Başkanlığı'nın çalışmalarını da anlatan Erbaş, "Bu Ramazan ayında infak, zekat, paylaşma ve yardımlaşma konularını yoğun olarak ele aldık ve bu alandaki çalışma ve hizmetlerimizi daha da yoğunlaştırdık. Zira paylaştıkça bereket artacaktır. İyilikleri çoğalttığımızda kötülükler azalacaktır. Bugün dünyanın en büyük sorunu, bir tarafta milyonlarca insan açlık, yoksunluk ve yoksulluğun pençesinde kıvranırken, diğer yanda devasa servetler içinde, duyarsız, şımarık ve azgın toplulukların varlığı söz konusudur. İnfak, zekat gibi ibadetlere dair çalışmalarımız artarak devam edecektir. Gösterdikleri ilgi ve hassasiyet için aziz milletimize teşekkür ediyorum" dedi.22 milyon liranın üzerinde yardımErbaş, bu çerçevede Diyanet İşleri Başkanlığı öncülüğünde Türkiye Diyanet Vakfı ile hizmetler yaptıklarını vurgulayarak, "Kardeşlerini Unutma, Beklenen Sensin, Kardeşliğimiz Zekatla Bereketlensin' temasıyla yurt içinde 81 il 725 ilçede, yurt dışında ise 98 ülke ve 323 bölgede hizmet ve faaliyet gerçekleştirdik. Ramazan sonuna kadar bu çalışmalarımız devam edecektir. Dünyanın farklı coğrafyalarında ihtiyaç sahiplerine 100 bini aşkın gıda paketi ulaştırdık. 200 bin kişiye iftar verdik. Yurt içinde 40 bin adet alışveriş kartı dağıttık. Yurt içinde 5 bin, yurt dışında 11 bin çocuğa bayramlık kıyafet yardımı yaptık. Toplamda 22 milyon liranın üzerinde yardım yapmış olduk" şeklinde konuştu.Erbaş, şöyle devam etti:"Bu çalışmalarımız artarak devam edecektir. Milletimizin yardım elini, büyük bir sorumluluk, hassasiyet ve şeffaflıkla, yurt içi ve yurt dışında ihtiyacı olan kardeşlerimizle buluşturmaya devam edeceğiz. Buna ihtiyacımız var. Muhtacın yardım almaya ihtiyacı olduğu gibi, imkanı olanın, zenginin de yardım etmeye ihtiyacı var. Çünkü yardımlaşmak hepimize iyi gelecek. Hepimize iyilik getirecektir.""İstanbul'da Enderun usulü teravih namazı kılınacak"Erbaş, "1 Haziran Cumartesi akşamı İstanbul Yenikapı'da 300 binin üzerinde vatandaşımızla açık havada teravih namazı kılarak, bu yılın Ramazan ayını taçlandırmış olacağız. İstanbul'un fethinin 566. yıl dönümü münasebetiyle Yenikapı'da İstanbullu kardeşlerimizle birlikte Enderun usulü teravih namazı kılacağız. Buradan bu faaliyetimizi de duyurmuş olayım" diyerek sözlerini tamamladı. - ANKARA Diyanet İşleri Başkanlığı