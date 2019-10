Erbaş, Resulayn'da şehit olan Ahmet Topçu'nun baba evini ziyaret etti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş,' Barış Pınarı Harekatında' Resulayn 'da şehit olan Ahmet Topçu'nun baba evini ziyaret etti.Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, eşi Seher Erbaşla ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ile birlikte 'Barış Pınarı Harekatında' şehit olan Ahmet Topçu'nun baba evini ziyaret etti. Erbaş ve eşini Fevzi Topçu ve kardeşi Sami Topçu karşılayarak taziyeleri kabul etti. Aileye taziyelerini ileten Erbaş," Millet olarak şuan sınır ötesinde barış pınarı büyük bir harekatın içerisindeyiz. Şanlı ordumuz başta olmak üzere tüm güvenlik görevlilerimizin ve hepimizi millet olarak bir seferberlik halindeyiz. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak her sabah Fetih sureleri okutarak ordularımıza dua ederek, harekatın içerisinde yer alıyoruz. Biz bir terör temizliği yapıyoruz. Millet olarak savaş halinde değiliz. 30- 40 senedir bu çalışmalar devam ediyor. İnşallah şanlı ordumuzun gayreti ve dualarıyla neticeye ulaşacaktır. Birlik ve beraber olduğumuz sürece yenilmeyiz" şeklinde konuştu."300 kişilik PKK grubu camiye saldırdı"Erbaş PKK'nın Almanya'da camiye saldırdıklarını ifade ederek şu sözleri kullandı:"Almanya'da 300 kişilik bir terör grubu camiye saldırarak ne kadar hain olduklarını, ne kadar camii düşmanı olduklarını, ne kadar İslam düşmanı görmüş olduk. Bu millet ayakta olduğu sürece ezanlarımız dinmeyecek, camilerimizin göğsüne namahrem eli değmeyecek. Nerede olursa olsun vatanımızı ve mabetlerimizi temizleyeceğiz.""Ben gururlu bir anneyim her zaman gururlu bir anne olacağım"Diyanet İşleri Başkanı ile konuşan Anne Müslüme Topçu, "Oğlum anne üzülmeni istemem, anne sen güçlü bir annesin, bizim karşımızda sen kardeşime iyi bak, önce Allah'a sonra sana emanet ediyorum. 1 ay oldu gideli, oğlum ile dolu dolu yaşadık. Ahmet kimsenin kalbini kıran biri değildi. Çok düzgün bir çocuktu hiç bir yerden şikayet getirmedi. Ahmet'in yeri farklıydı bende. Oğluma daha böyle bir şeyi konduramıyorum da, en güzel şeyleri yaşıyordu. Biz burada yalnız yaşıyorduk, oğlum hani kimsemiz yok burada bizim dedim. Sana düğün yapsam bile burasını dolduramayız bile, anne ben Ankara'nın çoğunu tanıyorum. Oğlumun gerçekten çok tanıyanı varmış. Biz herkesten çok memnun olduk. Ben gururlu bir anneyim her zaman gururlu bir anne olacağım" dedi.Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, baba Feyzi Topçu'ya Kuran-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye etti. - ANKARA