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Erbaş, Slovenya Müslümanları Müftüsü Grabus'u kabul etti

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Balkanlardan Uluslararası İmam Hatip liseleri ve İlahiyat fakültelerinde eğitim almak amacıyla Türkiye'ye gelen öğrencilerimize destek olmak için elimizden gelen katkıyı sunmaya çalışıyoruz.

08.01.2020 16:06 | Son Güncelleme: 08.01.2020 16:06Erbaş, Slovenya Müslümanları Müftüsü Grabus'u kabul etti
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Balkanlardan Uluslararası İmam Hatip liseleri ve İlahiyat fakültelerinde eğitim almak amacıyla Türkiye'ye gelen öğrencilerimize destek olmak için elimizden gelen katkıyı sunmaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.
Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erbaş, Müslümanları Müftüsü Prof. Dr. Nedzad Grabus'u ve beraberindeki heyeti kabulünde yaptığı konuşmada, başkent Ljubljana'da inşa edilen cami ve İslam kültür merkezinin önemli olduğunu ifade etti.
Slovenya'da bu yapının İslam'ın daha yakından tanıtılması ve anlatılmasına katkı sağlayacağını belirten Erbaş, din eğitiminin önemli faaliyet alanlarından biri olduğunu dile getirdi. Erbaş, ilim, irfan, bilgi ve hikmetin İslam'ın özü olduğuna işaret ederek şöyle konuştu:
"Ancak bunu doğru dini bilgi ve doğru insanlarla yapmak gerekir. Bunun için Balkanlardan uluslararası imam hatip liseleri ve ilahiyat fakültelerinde eğitim almak amacıyla Türkiye'ye gelen öğrencilerimize destek olmak için elimizden gelen katkıyı sunmaya çalışıyoruz. Slovenya'dan da öğrenci gelirse onlara da destek olmak için elimizden gelen her türlü gayreti gösteririz."
Slovenya Müftülüğü bünyesindeki din görevlilerine hizmet içi eğitim verebileceklerini de bildiren Erbaş, Slovence Kur'an-ı Kerim meali ile temel dini bilgiler kitabı hazırlayarak gönderebileceklerini ifade etti.
"Slovence Kur'an-ı Kerim meali çok faydalı olacak"
Slovenya Müslümanları Müftüsü Grabus ise Erbaş'a ülkesindeki din hizmetleri ve din eğitimine ilişkin bilgi verdi.
Slovenya'nın başkenti Ljubljana'ya yaptıkları cami ve İslam kültür merkezi hakkında bilgi veren Grabus, "Slovence Kur'an-ı Kerim meali yok. Onun için Diyanet İşleri Başkanlığının Slovence hazırlayacağı Kur'an-ı Kerim meali ve temel dini bilgiler kitabının Slovenyalılar için çok faydalı olacak." değerlendirmesinde bulundu.
Kabulde, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Selim Argun ile Dış İlişkiler Genel Müdürü Erdal Atalay da yer aldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Slovenya, Güncel

Kaynak: AA

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