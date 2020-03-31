Erbaş'tan, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek

DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na bir aylık maaşımı bağışlıyorum. Başkanlığımızın yöneticilerini, tüm il ve ilçe müftülerimizi ve tüm Diyanet teşkilatımızı bu anlamlı kampanyaya katılmaya davet ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da destek verdi. Erbaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na bir aylık maaşımı bağışlıyorum. Başkanlığımızın yöneticilerini, tüm il ve ilçe müftülerimizi ve tüm Diyanet teşkilatımızı bu anlamlı kampanyaya katılmaya davet ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Haber: ANKARA,

Kaynak: DHA