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Erbaş'tan "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü" mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Kadına şiddeti reva gören bir düşüncenin, İslam ahlakından ve tefekküründen kendisine dayanak bulması mümkün değildir.

25.11.2019 10:30 | Son Güncelleme: 25.11.2019 10:30Erbaş'tan
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Kadına şiddeti reva gören bir düşüncenin, İslam ahlakından ve tefekküründen kendisine dayanak bulması mümkün değildir." değerlendirmesini yaptı.
Erbaş, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla yayımladığı mesajda, şiddetin eskiden beri tekrarlanan olgu olarak cahiliye toplumlarına ve zihniyetine mahsus bir insanlık suçu olduğunu belirtti.
İslam'da kadına, erkeğe, çocuğa, yaşlıya ve doğadaki her türlü varlığa karşı uygulanan şiddetin, menfur bir davranış kabul edildiğine dikkati çeken Erbaş, bugün din, dil, ırk, coğrafya, eğitim düzeyi ve sosyal statü gözetmeksizin insanlığı tehdit edecek boyuta ulaşan şiddetin, kadınları da acımasızca hedef aldığını kaydetti.
Hangi gerekçe ve ne sebeple olursa olsun bir insanı aşağılamanın ve onurunu incitmenin hastalıklı bir ruh halinin ve cahiliye düşüncesinin tezahürü olduğunu bildiren Erbaş, "Kadına şiddeti reva gören bir düşüncenin, İslam ahlakından ve tefekküründen kendisine dayanak bulması mümkün değildir." ifadelerini kullandı.
"Etkinliklerin mutedil bir bakış açısı sunmasını ümit ediyorum"
Erbaş, İslam peygamberi Hazreti Muhammed'in Veda Haccı'nda, kadınların haklarına riayet edilmesi, onlara şefkat ve sevgiyle muamele edilmesi vasiyetinde bulunduğunu hatırlatarak, şöyle devam etti:
"Bugün kadının hayatını karartan ve aileyi zehirleyen şiddet sarmalından bizi kurtaracak yegane yol, Peygamberimizin bu tavsiyesine kulak vermektir. Her Müslüman, Peygamberimizin hayat modelini özümseyerek, ilişkilerimizin temeline insaf, adalet, şefkat ve merhameti yerleştirmek zorundadır. Zira bu değerler katı kalplerin yumuşamasına, düşmanlığın erimesine, kin ve nefretin yerine ülfet ve muhabbetin yerleşmesine, insanların birbirini tanımasına ve anlamasına vesile olacaktır."
Bugün dolayısıyla yapılacak etkinliklerin, insanlara mutedil bir bakış kazandırmasını ümit ettiğini belirten Erbaş, "Ülkemizde ve tüm dünyada çocukların ve kadınların her türlü ihmal ve istismardan uzak, huzurlu günlere kavuşmasını, şefkat ve merhamete dayanan adalet anlayışının hayatımıza egemen olmasını temenni ediyorum." açıklamasında bulundu.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Güncel

Kaynak: AA

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