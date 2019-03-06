Erbaş'tan Regaib Kandili Mesajı

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Mübarek gün ve geceler, yaratılış gayemizi kendimize, Rabbimize, çevremize ve bütün mahlukata karşı sorumluluklarımızı muhasebe etmek ve daha güzel bir hayat adına yeni bir başlangıç yapmak için önemli fırsatlardır." ifadesini kullandı.Erbaş, Regaib Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajında, halk arasında "üç aylar" olarak bilinen rahmet, bereket ve mağfiret iklimine girildiğini belirtti.Perşembe gününü cumaya bağlayan gece, bu manevi mevsime girişin habercisi olan Regaib Kandili'nin idrak edileceğini belirten Erbaş, mesajında şunları kaydetti:"Peygamber Efendimiz, Recep ayı girdiğinde, 'Allah'ım, Recep ve Şaban aylarını bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a kavuştur' şeklinde dua etmiş ve bu kutlu zamanların önemine dikkat çekmiştir. Müslümanların her yıl içtenlikle yaptıkları dualar, samimi tövbeler ve ibadetlerle Regaib Gecesi'ni ihya ederek huzur bulmaktadır. Bizlere tüm rağbetimizi Rabbimize yöneltmemiz, bugüne ve geleceğe dair duygu, düşünce, tutku ve isteklerimizi iman bilinciyle gözden geçirmemiz gerektiğini hatırlatmaktadır. Müminler için elbette bütün zamanlar kıymetlidir ve Allah'ın rızasını kazanmak gayesiyle, kulluk şuuru içerisinde yaşanması gerekmektedir. Bununla beraber mübarek gün ve geceler, yaratılış gayemizi, kendimize, Rabbimize, çevremize ve bütün mahlukata karşı sorumluluklarımızı muhasebe etmek ve daha güzel bir hayat adına yeni bir başlangıç yapmak için önemli fırsatlardır."Erbaş, bütün İslam aleminin Regaib Gecesi'ni tebrik edip, bu gecenin ve mübarek üç ayların Müslümanların birlik ve dirliğine, insanlığın hidayet, barış ve huzuruna vesile olmasını Allah'tan niyaz etti.