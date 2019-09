Erbaş'tan şehit Kansuva'nın ailesine taziye ziyareti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Çocukları dağa çıkarılan annelerin her şeyimizle yanındayız. Dualarımızla yanındayız, bedenlerimizle yanlarındayız. İnşallah bu cesur çıkışın arkası gelir ve çocuklarımızı dağa çıkaran o hainler, annelerin bu cesur çıkışı karşısında pes ederler." dedi.Erbaş, PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen Mardin Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva'nın babaevine eşi Seher ile taziye ziyaretinde bulunarak, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.Taziye çadırında şehit Kansuva için Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından konuşan Erbaş, yaklaşık 10 ay önce şehit Tufan Kansuva'yı çalışma mekanında ziyaret ettiğini ve kendisinin nasıl bir yiğit olduğuna şahit olduğunu söyledi.Erbaş, şehit Kansuva için "Şehidimiz 'Allah yolunda şehit olanlara ölüler demeyiniz, bilakis onlar diridir. Fakat siz anlamazsınız' ayeti kerimesinin sırrınca diridir ve inşallah kıyamet günü sevgili Peygamber Efendimizin yanı başında diğer şehitlerle beraber yerini almıştır." diyerek, dua etti."Bir Tufan şehit olur, bin Tufan doğar"Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, sözlerini şöyle sürdürdü:"Hainler, düşmanlar, teröristler şunu bilsinler ki bir Tufan şehit olur, bin Tufan doğar ve tufan gibi onların başına çöker. Hepimiz şehit adaylarıyız. Yeri geldiği zaman vatanımız, milletimiz, ezanımız, bayrağımız için gözümüzü kırpmadan şehit, gazi oluruz. Teröristler, hainler, şunu da bilsinler ki şehitlerimizin hiçbirisinin kanı yerde kalmayacaktır. Çocuklarımızı babasız bırakan, anneleri, babaları çocuksuz bırakan hainler şu anda Diyarbakır'da o annelerin cesurca çıkışları neticesinde bilsinler ki bu millet birdir, beraberdir.Çocukları dağa çıkarılan annelerin her şeyimizle yanındayız. Dualarımızla yanındayız, bedenlerimizle yanlarındayız. İnşallah bu cesur çıkışın arkası gelir ve çocuklarımızı dağa çıkaran o hainler, annelerin bu cesur çıkışı karşısında pes ederler. Annelerle, babalarla, yiğitlerle, askerimizle, polisimizle, her şeyimizle bu birliğimizi, beraberliğimizi sağlama noktasındaki kararımız kıyamete kadar devam edecektir."Şehit Kansuva adına görev yaptığı Mardin'de bir Kur'an kursu yaptırılacağını açıklayan Erbaş, ziyarette şehidin babasına Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim hediye etti.