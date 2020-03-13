Erbaş, 'Tedbir Mümin'den Takdir Allah'tandır' başlıklı hutbe verecek
DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde Cuma namazı kıldıracak ve 'Tedbir Mümin'den Takdir Allah'tandır' başlıklı hutbe verecek.
13.03.2020 01:46 | Son Güncelleme: 13.03.2020 01:46
DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde Cuma namazı kıldıracak ve 'Tedbir Mümin'den Takdir Allah'tandır' başlıklı hutbe verecek.
Diyanet İşleri Başkanlığı, 'koronavirüs tedbirleri kapsamında Cuma namazı kılınmayacak' iddialarını yalanladı. Diyanet'in Twitter hesabında yer alan paylaşımda, "Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde Cuma namazı kıldıracak ve 'Tedbir Mümin'den Takdir Allah'tandır' başlıklı hutbe irad edecektir" denildi.
Kaynak: DHA
Etiketler : Diyanet İşleri Başkanlığı, Ali Erbaş, Güncel
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