Erbaş ve Türkman, İslam dünyasının sorunları için bir araya geldi

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İran İslam Cumhuriyeti İslami Kültür ve İletişim Kurumu Başkanı Ebuzer İbrahimi Türkman ve beraberindeki heyeti kabul etti.Diyanet İşleri Başkanlığında kabulün ardından ikili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Fitne ateşinin yükseldiği bu dönemde ümmetin birliği ve kardeşlik hukukunun yeniden tesis edilmesin büyük bir önem arz etmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanlığı olarak fitne ateşini söndürmek için elimizde olan tüm imkanları seferber ediyoruz" derken, Türkman ise "Türkiye ve İran'ın Filistin meselesindeki aynı fikri paylaşması kutsal bir meseledir" ifadelerini kullandı.Ziyaret sebebi ile İran İslam Cumhuriyeti İslami Kültür ve İletişim Kurumu Başkanı Ebuzer İbrahimi Türkman ve beraberindeki heyete şükranlarını ileten Erbaş, "Bugünlerde böyle bir ziyaretin olmasının her iki ülke ve İslam dünyası açısından çok önemli mesajlar içerdiğini düşünüyorum. Bu vesileyle birkaç hususu paylaşmak istiyorum. Günümüzde maalesef fitne ve tefrika ateşi İslam ümmetini dört bir yandan kuşatmıştır. Son zamanlarda Müslümanların izzet ve onuru tarihte hiç olmadığı kadar bizzat birbirlerinin eliyle yok edilmeye çalışılmaktadır. Milyonlarca insan yerinden yurdundan, evinden barkından, hayatından olmaktadır. Fitne ateşinin yükseldiği bu dönemde ümmetin birliği ve kardeşlik hukukunun yeniden tesis edilmesin büyük bir önem arz etmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanlığı olarak fitne ateşini söndürmek için elimizde olan tüm imkanları seferber ediyoruz. Dünya Müslümanları olarak bugün bize düşen görev hep birlikte İslam coğrafyasının yeniden barış yurdu olması için çaba sarf etmemiz. Birlikte yaşama ahlakını güncellememiz ve barışa dayalı bir hukuk inşa etmemizdir" şeklinde konuştu."BATI MEDYASI İSLAM DİNİNE VE MÜSLÜMANLARA DAİR KARA PROPAGANDA YAPMAKTA"Batı medyasının İslamafobi'yi bilinçli bir şekilde beslediğini dile getiren Erbaş, "Özellikle batı ülkelerinde yaşayan Müslümanlar maalesef korku, dışlanma ve şiddet tehditti altındadır. Batı medyası Amerika'da yapılmış 11 Eylül saldırılarının ardından bilinçli bir şekilde İslam dinine ve Müslümanlara dair kara propaganda yapmakta. İslamafobi'yi bilinçli bir şekilde beslemekte. İslam dünyasında yangınlar yükselirken acımız, derdimiz ve duamız ortak olmalıdır. İslam ümmetinin ortaya koyduğu tarihi ve dini tecrübeleri yok sayarak bütün geçmişi göz ardı eden, ümmetin birliğine aykırı yorum ve dayatmalar içeren şiddet ve zorbalık öngören zararlı dini akımlara karşı hep birlikte mücadele etmek zorundayız" diye konuştu."İSRAİL'İN KUDÜS'E YÖNELİK İŞGAL TEŞEBBÜSLERİNE HIZ VERMESİNİN NEDENLERİNDEN BİRİSİ İSLAM ALEMİNİN İÇİNDE BULUNDUĞU PARÇALANMIŞLIKTIR"Müslümanların tüm enerjilerini iç savaş ve kısır tartışmalara harcadığını vurgulayan Erbaş, açıklamasını şöyle sonlandırdı:"Bilindiği gibi Mesic-i Aksa'nın ve Kudüs'ün biz Müslümanlar açısında ayrı bir önemi ve yeri vardır. Bugün yaşadığımız Filistin meselesi sadece bölge insanının değil esasında tüm Müslümanların meselesidir. Dolayısıyla bugün her anlamda sürdürülen Filistin davasını sadece bir toprak davası olarak görülmemelidir. Filistin hepimizin ortak davası ve hepimizin ortak meselesidir. Elbette İsrail'in Kudüs'e yönelik işgal teşebbüslerine hız vermesinin nedenlerinden birisi İslam aleminin içinde bulunduğu parçalanmışlıktır. Bugün Müslümanlar maalesef tüm enerjilerini iç savaş ve kısır tartışmalar ile tüketmektedirler. Başta Filsitin meselesi olmak üzere Müslümanların ortak dertlerine deva araması Libya'dan Yemen'e, Suriye'den Irak'a kadar İslam dünyasındaki çatışmaların dindirilmesi konusunda bile İslam dünyasında birlik sağlanamaması üzülerek müşahede edilmektedir. Bu birliğin, beraberliğin ve vahdetin sağlanmasında en büyük rol bölgenin iki büyük devleti Türkiye ve İran'a düşmektedir. İşte bu konuları görüşmek üzere İran'dan İslami Kültür ve İletişim Başkanı Ebuzer İbrahimi Türkmani ve çok kıymetli heyetini ağırlıyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığımızda iki gün boyunca İslam dünyasının mesellerini konuşacağız. Aramızdaki işbirliğini geliştirmek üzere pek çok konuyu müzakere edeceğiz. Ülkemizde ve başkanlığımızda kendilerini görmekten ve ağırlamaktan duyduğum memnuniyeti belirtmek istiyorum.""TÜRKİYE VE İRAN'IN FİLİSTİN MESELESİNDEKİ AYNI FİKRİ PAYLAŞMASI KUTSAL BİR MESELEDİR"İran İslam Cumhuriyeti İslami Kültür ve İletişim Kurumu Başkanı Ebuzer İbrahimi Türkman ise, "100 yıl önce teknoloji ilerlerse maneviyat ve ahlakta ilerler diye düşünülürdü. Ancak teknoloji ilerlediyse de ilerleyen bu teknoloji bazı ahlaksız siyasetçilerin eline geçtiği için o umulan hedef gerçekleşmiş olmadı. Sayın Erbaş'ın da belirttiği gibi bugün İslam dünyasındaki sorunların kaynaklandığı yer batı ve emperyalizmdir. Filistin meselesini ya da İslam dünyasındaki Müslümanlara yapılan zulümleri protesto ettiğimiz ve savunduğumuz için onlar tarafından itirazla karşılaşıyoruz. Yani bizim onların savunma hakkımız yokmuş gibi bize saldırıyorlar. Türkiye ve İran'ın Filistin meselesindeki aynı fikri paylaşması kutsal bir meseledir. 15 ülke arasında Türkiye ile olan hem büyük ortaklıklarımız hem de çok büyük işbirliklerimiz vardır. Kanaatimce nasıl ki küfür dünyası bize karşı birlik ve beraberlik oluşturmuşsa bizim de onlara karşı birlik ve beraberliğimizi oluşturup korumamız gerekiyor. Bugün burada bulunmamızın sebebi Türk kardeşlerimiz ile İslam dünyasında her türlü işbirliğine hazır olduğumuzu dile getirmek için geldik" dedi.Açıklamanın ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İranlı heyetle birlikte Ahmet Hamdi Akseki Camii sergi salonunda Türk ve İran hattatlarının eserlerinden oluşan el yazması Kur'an-ı Kerimler, dijital Kuran programları ve canlı hat uygulamaları sergisinin açılışını yaptı.(Yunus Emre Kartal - Erdinç Türkcan/İHA)