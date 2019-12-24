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Erbaş ve Yıldırım'dan Ceyhun'a tebrik ziyareti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş ve MHP Kütahya İl Başkanı Ferhan Yıldırım, AK Parti Kütahya İl Başkanlığı'na atanan Sebahattin Ceyhan'a tebrik ziyaretinde bulundu.

24.12.2019 21:12 | Son Güncelleme: 24.12.2019 21:17 Erbaş ve Yıldırım'dan Ceyhun'a tebrik ziyareti
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ahmet Erbaş ve MHP Kütahya İl Başkanı Ferhan Yıldırım, AK Parti Kütahya İl Başkanlığı'na atanan Sebahattin Ceyhan'a tebrik ziyaretinde bulundu.

Ziyarette MHP Kütahya Merkez İlçe Başkanı İsmail Küçük, MHP Kütahya İl Kadın Kolları Başkanı Hülya Öztürk de hazır bulundu.

Ceyhun, "Nazik ziyaretlerinden dolayı Milliyetçi Hareket Partisi teşkilatına ve milletvekili Ahmet Erbaş'a teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

Ziyarette, Cumhur ittifakının önemine vurgu yapıldı. - KÜTAHYA

Milliyetçi Hareket Partisi, Milletvekili, Kütahya, MHP, Güncel

Kaynak: İHA

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