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Erbay; "Raflara koyacak ürünlerimiz yok"

Zonguldak Kantinciler Esnaf Derneği Başkanı kantinlerde birçok hazır paket gıdaların yasaklandığını söyledi.

13.01.2020 16:24 | Son Güncelleme: 13.01.2020 16:29Erbay;
Kantinciler Esnaf Derneği Başkanı kantinlerde birçok hazır paket gıdaların yasaklandığını söyledi. Dernek Başkanı Süleyman Erbay; "Kantinlerde birçok hazır paket gıdalar yasaklandı. Ancak yasaklandıktan sonra yerlerine logolu Sağlık bakanlığının istediği kriterlere uygun ürünlerin üretilmesi gerekiyordu üretici firmalar tarafından ancak bu üretim yetişmedi ve dolayısıyla raflara koyacak ürünlerimiz yok. Öyle bir sıkıntımız mevcut" dedi.

Kantinciler olarak yeni kurallara uyum sürecini yaşadıklarını ifade eden Süleyman Erbay, şunları söyledi:

"Öğrencilerin sağlıklı beslenmesi amacı ile ülkemizde devletimizin sağlık politikaları kapsamında her gün yeni kurallar getiriliyor. Dolayısıyla Biz Kantin İşletmecileri bu kurallara uyum sağlama sürecini yaşıyoruz. Bu süreç biraz sıkıntılı çünkü kantinlerde birçok hazır paket gıdalar yasaklandı. Ancak yasaklandıktan sonra yerlerine logolu Sağlık bakanlığının istediği kriterlere uygun ürünlerin üretilmesi gerekiyordu üretici firmalar tarafından Ancak bu üretim yetişmedi ve dolayısıyla raflara koyacak ürünlerimiz Yok öyle bir sıkıntımız mevcut. Ancak biz bunu bir şekilde mutfak kısmında ağırlık vererek sağlıklı beslenme konusunda kendi ürettiğimiz sağlık bakanlığımızın istediği kriterlerine uygun ürünler ile telafi etmeye çalışıyoruz. Amacımız çocukların sağlıklı beslenmesidir Zonguldak'ta Biz kantin işletmecileri esnaf Derneği olarak öğrencilerimizin sağlıklı beslenmesi amacıyla birçok projeler yaptık, eğitimler yaptık, sağlıklı beslenme konusunda birçok aktivite yaptık, ayran şenlikleri yaptık, genel olarak amacımız hepimizin çocukları var ve bu çocukların dengeli ve sağlıklı beslenmesi amacıyla çalışmalarımız halen de devam etmektedir." - ZONGULDAK

Zonguldak, Güncel

Kaynak: İHA

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