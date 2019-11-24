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Erbil'de 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliği

Irak'ın Erbil kentinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

24.11.2019 18:40 | Son Güncelleme: 24.11.2019 18:40Erbil'de 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliği
'ın kentinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Irak Türkmen Cephesi (ITC) Erbil İl Başkanlığında düzenlenen programa, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Bölge Bakanı ve ITC'nin IKBY Sorumlusu Aydın Maruf'un yanı sıra çok sayıda öğretmen katıldı.
IKBY Bölge Bakanı Aydın Maruf, etkinlikte, öğretmenlik mesleğinin kutsal olduğunu belirterek, 24 yıldır Erbil'de her yıl Öğretmenler Günü'nü kutladıklarını söyledi.
Erbil'deki Türkmen taraflara birlik çağrısı yapan Maruf, "Türkmenlerin IKBY'de 5 milletvekili, Erbil İl Meclisinde 3 üye, çeşitli kurumlarda müsteşarlarının bulunmasının yanı sıra bir bakanlığı da var. Türkmen taraflar, kişisel ihtilaflarını bir kenara bırakmazsa etkin siyaset yapılmaz. Bu nedenle yapılan ortak görüşmelere, tüm Türkmen tarafların bir araya gelmesi gerekir." ifadelerini kullandı.
Maruf, IKBY'deki tüm bileşenlerin varlığının eğitimden geçtiğini ifade ederek, bölgede faaliyet gösteren Türkmen okullarının sayısını artırmak için çalışmalara devam edeceklerini söyledi.

Erbil, Irak, Güncel

Kaynak: AA

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