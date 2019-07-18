Haberler» Dünya» Haber

Erbil'de silah deposunda patlama

18.07.2019 13:03 Erbil

Kaynak: DHA
Dünya

Son Dakika Haberleri
17:25   Borisov: 2019 sonuna kadar S-400 teslimatı bitecek
17:19   Çalınan otomobilini hırsızlardan böyle geri aldı
17:11   Çalınan otomobilini hırsızlardan böyle geri aldı
16:52   Sigara paketleri üzerindeki fotoğraf ve uyarı mesajlarına kim nasıl karar veriyor?
16:29   Basra Körfezi - İran: Petrol kaçakçılığı yapan bir tankere el koyduk
16:22   G7 ülkeleri maliye bakanlarından Facebook'a kripto para Libra için 'güvenlik' çağrısı
16:13   Japonya'daki yangında ölenlerin sayısı 33'e yükseldi (5)