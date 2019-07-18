18.07.2019 14:10
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Erbil'de silah ve mühimmat deposunda patlama

Erbil'de 2 silah ve mühimmat deposunda patlama meydana geldi.

Erbil'de 2 silah ve mühimmat deposunda patlama meydana geldi. Irak Kürt Bölgesel Yönetimine (IKBY) bağlı peşmerge güçlerine ait silah ve mühimmat deposunda patlama meydana geldi. Açıklama yapan peşmerge kaynakları, elektrik kontağı meydana gelen yangının maddi hasara yol açtığı belirterek olayda can kaybının yaşanmadığını bildirdi. Erbil - Musul karayolu üzerinde bulunan 2 depoda meydana gelen ve büyük hasara yol açan patlamanın ardından çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındığı bildirildi. Yaz mevsiminin başlamasıyla birlikte Irak'ın birçok bölgesinde yangın meydana gelirken, yetkililer yangınların kaza veya sabotaj sonucu meydana geldiğini belirtiyorlar. Geçen yıl IKBY'de peşmerge güçlerine ait silah ve mühimmat deposunda birçok sayıda yangın meydana gelmişti.
(İHA) Erbil'de silah ve mühimmat deposunda patlama
Kaynak: İHA
Erbil, Güncel

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